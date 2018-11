"La mamma degli imbecilli è sempre incinta". Così Leonardo B0nucci ha commentato i fischi che ha ricevuto dal pubblico di San Siro ogni volta che toccava la palla durante la sfida di Nations League contro il Portogallo. Perché è finito nel mirino dei sostenitori del ‘Meazza'? Se l'affluenza è stata una nota positiva (in 70 mila allo stadio), quella stonata è stata sicuramente l'accoglienza poco elegante nei confronti del difensore della Juventus ed ex del Milan.

Cosa non gli perdonano? A mandarlo ‘al diavolo' sono proprio i tifosi del ‘diavolo' che non hanno gradito le parole usate dal calciatore per definire il suo addio alla maglia rossonera. "Una scelta sbagliata", così ha ribadito di recente d'essersi pentito d'aver lasciato due anni fa la ‘vecchia signora' per intraprendere la strada di Milanello.

Frasi che hanno scontentato tutti: quelli della squadra di Gattuso, che lo hanno accusato d'essere scappato nel momento più difficile (ricordate lo striscione che domenica scorsa lo paragonava addirittura al capitano Schettino?); gli stessi sostenitori della Juventus, spaccati sul rientro al base del giocatore da molti reputato un traditore piuttosto che un figlio prodigo da riabbracciare. Quanto ad Allegri, ha addirittura scelto – in occasione del match prima della sosta – di lasciarlo in panchina per evitare pressioni, distrazioni, polemiche, che la sua situazione potesse danneggiare tutta la squadra.

I tweet contro Bonucci dopo la frase sugli imbecilli

La reazione sui social network alle parole di Bonucci è stata immediata e sono davvero in pochi quelli che si schierano dalla sua parte. La condanna è unanime, basta dare un'occhiata al tenore delle frasi postate dagli utenti/tifosi che hanno seguito la partita della Nazionale e le interviste del post partita.

"Va al Milan, prende la fascia da capitano – scrive @Raffaella_M_ -, segna alla Juve e fa il solito ‘gesto', augurano la morte al figlio; poi torna alla Juve,rinnega tutto il percorso fatto al Milan e stasera se ne esce con la frase La mamma degli imbecilli è sempre incinta". Qualcun altro ci va giù duro e aggiunge: "Qualche fischio di qualche milanista che hai illuso poteva starci… – dice @CarlucciStef – poi ti dici che la mamma dei cretini è sempre incinta allora io ti dico che hai la mamma puttana caro".