A rilanciare le ultime notizie di calciomercato è Sky Sport e sono clamorose: Kevin-Prince Boateng, 31 anni, sta per lasciare il Sassuolo per fare ritorno nella Liga (vi aveva già giocato indossando la casacca del Las Palmas nella stagione 2016/2017). Dove? In un club che in pochi avrebbero immaginato: si tratta del Barcellona che lo ha individuato quale giusto rinforzo per potenziare la rosa degli attaccanti a disposizione del tecnico, Ernesto Valverde. Quante possibilità ci sono che il centrocampista ghanese, ex Milan, possa lasciare l'Italia e gli emiliani? Altissime, anzi l'affare è praticamente fatto. La società spagnola ha già trovato un'intesa di massima con lo staff dirigenziale neroverde sui termini dell'operazione: la formula è prestito a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Chi prende il Sassuolo al posto di Boateng? Al momento non c'è volontà di effettuare nuovi acquisti ma di riposizionare le risorse a disposizione in rosa. Quali? Una in particolare: ovvero il giovane attaccante Gianluca Scamacca (20 anni, punta centrale, alto 190 cm) di rientro dall’Olanda (prestito al Pec Zwolle) e nelle ultime settimane entrato nel mirino di Ascoli e Pescara.

Perché il Barcellona ha preso Boateng? Ad aver attirato l'attenzione dei blaugrana sono state le ottime prestazioni del ghanese che il tecnico, Roberto De Zerbi, ha utilizzato spesso nel ruolo di ‘falso nove', posizione che gli ha permesso di segnare 4 gol (5, compresa la marcatura in Coppa Italia) in 13 presenze al netto dell'assenza di un mese per l'infortunio patito a dicembre scorso. Arrivato a costo zero dall'Eintracht Francoforte, è in Emilia che Boateng ha tolto un po' di ruggine dalla carriera che negli ultimi anni lo ha visto spesso fare la spola tra Serie A, Bundesliga (anche lo Schalke 04) e torneo iberico. Il rapporto di collaborazione tra club ha fatto il resto (è in questo solco che al Sassuolo è giunto il difensore brasiliano Marlon) e segna una strada già tracciata per il futuro.

Una nuova vita dopo la separazione da Melissa Satta. Le news di mercato e quelle di campo hanno fatto capolino accanto a quelle sulla vita privata del calciatore finita in copertina per la crisi con Melissa Satta. Boateng e la modella/showgirl sembrano giunti alla fine della loro storia, una situazione alla quale finora hanno provato a rimediare per il bene del figlio, Maddox.