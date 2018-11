Non è un momento facile per il Bayern Monaco. La brutta sconfitta in casa del Borussia Dortmund nel big match di Bundesliga ha fatto scivolare i campioni in carica a meno 7 dalla capolista, addirittura al 4° posto. Una situazione a cui i bavaresi non sono abituati alla luce del dominio degli ultimi anni e che potrebbe anche far scattare delle rivoluzioni in panchina. Già perché nonostante le pubbliche manifestazioni di fiducia della dirigenza del Bayern, le voci su un possibile esonero di Niko Kovac impazzano soprattutto in Spagna dove ci sono le prime indiscrezioni sul possibile erede che potrebbe essere Zinedine Zidane

Il Bayern Monaco pensa a Zidane per il dopo Kovac

A rivelare il tutto ci hanno pensato i colleghi spagnoli di "Ok Diario". Dopo il ko contro il Borussia Dortmund, nonostante le dichiarazioni di facciata, i dirigenti del Bayern si sono già messi in moto per sondare il terreno su possibile alternative in panchina a Niko Kovac. Tra i nomi più gettonati, c'è quello del tecnico tre volte campione d'Europa Zinedine Zidane, al momento fermo ai box e al centro di numerosi rumours di mercato. Zizou sarebbe stato già contatto dal Bayern, che è fiducioso alla luce degli ottimi rapporti con l'ex stella della Juventus.

Quale sarà il futuro di Zinedine Zidane

Quale sarà dunque il futuro di Zinedine Zidane? Il francese potrebbe accettare la panchina del Bayern Monaco? Al momento tutto è un'incognita. L'unica pista che sembra ormai essere tramontata è quella relativa ad un possibile approdo di Zizou al Manchester United al posto di José Mourinho. E' stato lo stesso ex tecnico del Real Madrid a spegnere le voci su questa possibile prospettiva, affermando di non essere interessato ad una possibile esperienza in Premier League al momento. E la Juventus? Inutile evidenziare quanto il club bianconero sia gradito a Zidane, alla luce del suo passato con la maglia della Vecchia Signora. Le voci su un ritorno a Torino restano sempre molto forti, con la possibilità magari di un ruolo dirigenziale. Tutto dipenderà anche dalla stagione della Juventus, e dal raggiungimento degli obiettivi. Bayern permettendo ovviamente.