Periodo nero per il Bayern Monaco. La sconfitta pesante nel big match in casa del Borussia Dortmund 3-2, ha fatto scivolare i campioni in carica a meno 7 dai gialloneri, al 4° posto a pari punti con l'Eintracht. Come se non bastasse ad agitare ulteriormente le acque in casa bavarese è arrivato anche quello che è stato ribattezzato come il "caso Ribery". Il duttile centrocampista offensivo francese si sarebbe reso protagonista di un brutto gesto di nervosismo schiaffeggiando ripetutamente un giornalista francese, dopo la conclusione di Borussia Dortmund-Bayern Monaco.

Cosa ha fatto Franck Ribery, il francese del Bayern avrebbe schiaffeggiato un giornalista francese

Secondo quanto raccontato dalla stampa tedesca, l'eccesso di nervosismo per la sconfitta del Bayern in casa del Borussia Dortmund nel super scontro diretto ha giocato un brutto scherzo a Franck Ribery. Il senatore francese della formazione bavarese prima di salire sul pullman della squadra avrebbe avuto un alterco con un giornalista francese. In particolare Ribery avrebbe schiaffeggiato per ben 3 volte, prima di spintonarlo, il cronista di beIN Sports Patrick Guillou. Il motivo? Le critiche di Guillou, in passato assistente in panchina al Bordeaux e Wolfsburg, al francese per la sua prestazione.

Ribery e lo scontro con il giornalista, la ricostruzione del Bayern

Testimoni dell'accaduto, Jean Pierre-Papin, ex bomber del Milan e opinionista per beIN Sports, e il compagno di squadra di Ribery Rafinha. Nessuna conferma ufficiale dello scontro fisico tra il francese e Guillou, anche se il direttore sportivo del Bayern ed ex Juve Salihamidzic ha dichiarato: "Franck ci ha informato che ha avuto una discussione con il suo connazionale Patrick Guillou riporta Gazzetta.it – Sabato stesso abbiamo concordato con l'uomo un incontro nel quale parleremo di quanto accaduto. Il signor Guillou ha detto che è anche nel suo interesse risolvere e chiarire la questione". Momento dunque difficile per il Bayern Monaco con la carenza di risultati che incidono sullo stato d'animo dello spogliatoio: basti pensare che solo pochi giorni fa anche James Rodriguez, sul piede di partenza, si è reso protagonista di un battibecco proprio con il direttore sportivo del Bayern