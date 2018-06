La sconfitta pesantissima (0-3) dell'Argentina contro la Crozia mette quasi alla porta del Mondiale i sudamericani. Non è ancora tutto perso, c'è ancora una possibilità che l'Albiceleste conquisti la qualificazione agli ottavi di finale per il rotto della cuffia. Molto dipenderà dal risultato della Nigeria contro l'Islanda perché in caso di successo dei geyser allora per la Seleccion non ci sarà molto altro da sperare. La prestazione al cospetto dei balcanici è stata imbarazzante: non solo quella di Messi ma di tutta una squadra che continua a essere sbilanciata intorno alla Pulce.

Non è come a Barcellona quando ci sono altri che corrono e ragionano e inventano per lui… avesse con sé Iniesta o Busquets sarebbe tutto più facile per il ‘dieci' blaugrama la maglia della sua nazionale è una maledizione, qualcosa che metti addosso e come per incantesimo ti lascia un ‘campione normale' sotto gli occhi di chi invece un ‘uomo normale' – oltre che un campione normale – non lo è mai stato.

Messi nel mirino e con lui anche Sampaoli, il commissario tecnico insultato e fatto oggetto di sputi e invettive di ogni tipo da parte della folla di tifosi inviperiti per una sconfitta umiliante. A Nižnij Novgorod s'è consumato l'ennesimo dramma sportivo dell'Argentina cancellata dal ‘madrileno' Modric.

Sono io a prendere le decisioni e quindi mi reputo io stesso il responsabile di questa sconfitta – ha ammesso Sampaoli in conferenza stampa -. L’errore di Caballero? Il contraccolpo c'è stato poi abbiamo cercato di rimettere a posto le cose ma non ci siamo riusciti. In ogni caso non è giusto dare a lui tutte le colpe.

Riflettori punti su quanto accadrà nel pomeriggio di venerdì tra Nigeria e Islanda, lo snodo del campionato mondiale dell'Argentina dipende dagli altri più che da sé stessa. E questo è già abbastanza indicativo di come sia messa la Seleccion che proprio non riesce a essere padrona del proprio destino come era già accaduto in sede di qualificazione. Gli chiedono di Messi e lui spiega così le ragioni del flop.