I colori della bandiera dell'Argentina, dentro lo spogliatoio dell'Inter, sono sempre andati di moda. Oltre al mitico capitano Zanetti, in passato anche altri grandi protagonisti di quel paese sono riusciti a scrivere pagine indimenticabili della storia nerazzurra. Uno di questi è Diego Milito: il simbolo del "Triplete" di José Mourinho e oggi "sponsor" numero uno di un altro possibile acquisto argentino della società milanese.

Il nome nuovo nel mercato dell'Inter è quello di Lautaro Martinez: attaccante del Racing Club, di soli 20 anni, capace di segnare 7 reti in 8 partite della "Primera Division". Osservato da vicino dal ds Ausilio, volato in Argentina per vederlo in azione, Martinez ha raccontato tutta la sua soddisfazione per l'interesse nerazzurro: "L'Inter è uno dei più grandi club in Italia, lotta sempre per tutto, gioca la Champions. Milito mi ha raccontato delle sue esperienze. Ha vinto tutto lì, è un idolo e lo amano".

La chiamata di Javier Zanetti.

"Mi fa molto piacere che Ausilio e Sampaoli (ct argentino, ndr) siano venuti a vedermi – ha aggiunto Martinez – Devo continuare così e superare me stesso per evitare che la gente smetta di parlare di me. Prima nessuno mi conosceva, ora quando esco mi riconoscono. Se parlano di me, significa che sto facendo le cose molto bene".

Nell'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo "Olé", l'attaccante della Seleccion Under 20, ha però precisato che non c'è soltanto il club milanese sulle sue tracce: "Ho conosciuto Ausilio ed era molto contento della partita che ho disputato. Zanetti? Mi ha chiamato, ma non è l'unico, perché oltre all'Inter ci sono anche altri club interessati a me. Di queste cose, comunque, se ne occupa il mio agente. Io resterò qui fino a giugno, lo devo al Racing".

Dall'Argentina danno per fatto l'affare.

Nonostante le parole del diretto interessato, arrivano comunque indiscrezioni importanti in merito alla trattativa che dovrebbe portare Martinez in Italia. Secondo l'agenzia di stampa "Noticias Argentina", l'offerta della società milanese presentata da Ausilio alla dirigenza del Racing de Avellaneda (si parla di una presunta proposta da poco più di 20 milioni di euro), pare esser stata accettata dal club della provincia di Buenos Aires. Lo stesso organo d'informazione sudamericano, ha inoltre parlato di un pre-contratto già siglato tra l'Inter e l'entourage del giocatore.