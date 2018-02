Lautaro Martinez è l'uomo del momento in Argentina. L'attaccante classe 1997 del Racing Club è al centro di un grande dibattito di mercato e i tifosi argentini spingono per vederlo presto con la maglia della Seleccion. Tra i club interessati alla giovane punta c'è anche l’Inter, che non vede l’ora di portarlo a Milano già dalla prossima estate. L'offerta nerazzurra è di 16 milioni di euro più 4 di bonus, subordinati al raggiungimento di determinati obiettivi, per arrivare ai 20 in totale ma il presidente del club argentino ha risposto con una controproposta di quasi 27 milioni di euro.

Tevez boccia Lautaro: Al Mondiale servono uomini.

Se molti lo hanno invocato in nazionale, c'è qualcuno che non è della stessa opinione ed è Carlitos Tevez: intervistato da DirecTV l'attaccante del Boca Juniors ha mostrato le sue perplessità riguardo l’opportunità di convocare il giovane attaccante al Mondiale di Russia

Viviamo così velocemente che se uno gioca bene una partita sei già al Mondiale, se giochi male un’altra allora Sampaoli è un pazzo a volerti convocare. Martinez ha fatto tre gol contro l’Huracan, ma l’ho visto nella partita precedente contro l’Union di Santa Fe e non ha toccato un pallone, e i giornalisti l’hanno massacrato. Per i tifosi Martinez ha già un posto per il Mondiale. A volte non capisco. Uno deve mantenere un livello costante per creare dei dubbi al ct della Seleccion. La verità è che bisogna convocare uomini. Per me un Mondiale lo vinci con gli uomini, con gente pronta a tutto.

La tripletta di Lautaro Martinez all'Huracan.

Lautaro Martinez ha realizzato una tripletta nel rotondo 4-0 del Racing Avellaneda all’Huracan di domenica e ha entusiasmato i tifosi de La Academia e non. In tribuna al Cilindro c'erano anche il DT Jorge Sampaoli e il dirigente dell'Inter Piero Ausilio.