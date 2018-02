Il mercato invernale si è chiuso senza botti né arrivi importanti in casa Inter. Luciano Spalletti non ha avuto il suo trequartista o un vice Icardi come richiesto e gli unici due innesti portano il nome di Rafinha e Lisandro Lopez. Un po' pochino per chi sperava in una rosa più completa. Adesso toccherà al tecnico ritrovare quel ‘quid' in più che gli aveva permesso ad inizio stagione di fare la differenza. In attesa di capire cosa accadrà a giugno.

Perché il mercato estivo sarà legato a doppio filo con i risultati stagionali in campionato. Se si centra la Zona Champions, Suning avrà una sytrategia precisa. Se si dovesse ritrovare con un club ancora una volta fuori dall'Europa che conta, i problemi potrebbero moltiplicarsi. Intanto, si prova ad essere positivi e guardare al futuro con ottimismo, investendo sui giovani e in prospettiva, come sull'ultimo nome che gira in queste ore: Lautaro Martinez.

Corte serrata di Real e Atletico.

Il 20enne argentino è considerato uno dei talenti più cristallini in patria, a tal punto di attirare le attenzioni di grandi club europei come le due franchigie di Madrid, il Real e l'Atletico che si sono già mosse per sondare il terreno in vista dell'estate. L'Inter però non è rimasta a guardare e ha cercato di bruciare la concorrenza anticipando i tempi. Così dicono fonti vicine al club del giocatore il Racing Avellaneda.

Inter in pole position.

Lo stesso giocatore non ha negato contatti con i dirigenti nerazzurri attraverso gli osservatori arrivati fino in Sud America per visionarlo. Un interesse concreto che pone l'Inter in pole position per una eventuale offerta concreta. Per l'estate, con il connazionale di Icardi che potrebbe diventare il vice del capitano nerazzurro.

I miei agenti sono in Italia per parlare con l'Inter. Io appartengo a questo grande club e sono concentrato solo sul Racing, poi analizzerò quale sarà l'opzione migliore. La scelta sarà mia al 100%, i miei rappresentanti lo sanno. La mia famiglia mi accompagna, è sempre con me

Talento in ascesa.

In questa stagione, Lautaro si sta comportando più che egregiamente in Primera Division argentina. Titolare dell'attacco con la maglia del Racing Avellaneda, in sette partite ha già totalizzato 4 gol e fornito due assist vincenti.