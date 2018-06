L'Argentina ha avuto più difficoltà del previsto a qualificarsi agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2018 e questa situazione a creato qualche problema ad un tifoso che aveva previsto un cammino trionfale per l'Albiceleste nel gruppo D. Nel girone che doveva vedere la squadra di Jorge Sampaoli primeggiare su Croazia, Nigeria e Islanda il pronostico è stato sovvertito e un supporter albiceleste, che aveva acquistato un biglietto per l'ottavo di finale che andrà in scena a Nižnij Novgorod domenica alle ore 20 e tutti i successivi ticket seguendo quella parte di tabellone, ora si trova a dover rincorrere occasioni perché la sua squadra è finita dall'altra parte del tabellone finale dei Mondiali. Questo fan arrivato dal Sudamerica potrebbe perdersi tutte le partite della sua Nazionale e la notizia lo ha molto turbato:

Ho investito tutto credendo al primo posto nel girone. Non avevo neanche preso in considerazione l'idea di arrivare secondi. Ma non mollo. Domani (oggi ndr) vado a Kazan e farò di tutto per essere allo stadio. Se sarò costretto a rubare a qualcuno, lo farò. Ho rinunciato al mio lavoro e a tante altre cose per essere presente. Purtroppo il calcio è così. Ora farò tutto il necessario per andare a Kazan e vedermi la partita.

Una situazione davvero spiacevole per il giovane tifoso che ora sta lavorando ad un piano B per poter continuare a sostenere i suoi beniamini e coltivare il sogno fin dalla gara di domani pomeriggio a Kazan con la Francia. Secondo le sue previsioni la sua nazionale avrebbe dovuto giocare il giorno dopo ma il suo biglietto è valido per assistere alla sfida tra Croazia e Danimarca e non quella della Seleccìon. Una punizione davvero tremenda per aver dato troppa fiducia alla propria Nazionale e non aver contemplato possibili difficoltà nel cammino verso la fase ad eliminazione diretta.

Brasile 2014, un Mondiale in vespa

Se oggi abbiamo questo povero tifoso che ha comprato i biglietti nella parte sbagliata del tabellone ma quattro anni fa l'eroe fu Ariel Molfino, che ha seguito la nazionale argentina in tutti gli spostamenti in Brasile a bordo della sua Vespa del 1957. Una straordinaria storia di passione calcistica che è iniziata alla prima gara del girone ed è terminata a Rio de Janeiro con la finale.