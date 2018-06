Gli obiettivi delle telecamere non lo hanno mai abbandonato. Il commissario tecnico dell'Argentina, Jorge Sampaoli, è stato ripreso mentre esulta come un forsennato prima al gol di Messi poi alla prodezza di Rojo. Una luce che squarcia il buio, quel gol è una salvezza. La Seleccion è agli ottavi di finale, laddove si misurerà contro la Francia consapevole che non avrà altre opportunità a disposizione per rimediare alle proprie nefandezze. Scollinata a fatica la fase a gironi, non c'è più tempo per commettere errori né trovare soluzioni miracolose o abbandonarsi a polemiche che portano nulla in dote. La revolución in casa Albiceleste è compiuta e negli ultimi dieci minuti della gara contro la Nigeria è apparso chiaro a tutti che il ruolo dell'allenatore è ormai ridotto a figura marginale nonostante la smentita da parte della Federazione.

Le immagini mostrate in tv sono eloquenti. Minuto numero 80, la gara contro le aquile è giunta nella fase cruciale. L'Argentina rischia l'eliminazione clamorosa e questa volta sa che non ci sarà un'altra partita per giocarsi il tutto per tutto. Va trovato un escamotage subito e deve essere efficace. "Che dici, faccio entrare Aguero?". E' questo il labiale di Sampaoli che si avvicina a Messia bordo campo e gli chiede il permesse di dare via libera alla sostituzione sì da lanciare nella mischia il Kun per l'assalto finale. La Pulce ascolta, si volta e fa un cenno d'assenso con la testa. "Ok, fallo entrare", è l'autorizzazione del dieci blaugrana.

Il conciliabolo mostrato in tv dalle Tyc Sports e poi riportata dal quotidiano Olè è grottesco. Peggio anche di quanto accadde a San Siro quando Ventura, nel corso della sfida contro la Svezia, chiese a Daniele De Rossi di scaldarsi, prepararsi per andare in campo e il calciatore sbotto' perché convinto che dovesse giocare uno bravo a fare gol come Lorenzo Insigne. Una scena quasi surreale che, per fortuna dell'Argentina, è stata spazzata via dal finale a sorpresa: il gol di Rojo ha messo tutti d'accordo.