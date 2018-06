La vittoria rocambolesca contro la Nigeria sembrava poter cambiare il corso degli eventi per l'Argentina. E invece la sconfitta agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 contro la Francia ha messo a nudo i limiti dell'Albiceleste che dunque saluta la Russia e torna a casa con grande amarezza. Un flop quello della formazione sudamericana che sembra destinato a lasciare il segno e rappresentare la fine di un ciclo. Ciclo contraddistinto da grandi aspettative e scarsi risultati per una nazionale che potrebbe andare incontro ad una rivoluzione. Se Mascherano ha già comunicato di voler lasciare l'Argentina, bisognerà capire la posizione di Messi reduce dall'ennesima delusione con la maglia numero 10 della nazionale.

Argentina sconfitta dalla Francia e fuori dai Mondiali, Mascherano lascia

Il primo a metterci la faccia dopo la sconfitta agli ottavi dei Mondiali contro la Francia è stato Javier Mascherano. Lo Jefecito, considerato una sorta di allenatore in campo dell'Argentina, capace di sopperire alle "mancanze" di Sampaoli, dopo il flop si è presentato davanti ai microfoni per annunciare il suo addio alla Nazionale con grande amarezza: "E' finita. E' finita tutta la storia e credo che abbiamo dato tutto fino alla fine. E' stata una partita folle: non abbiamo cominciato bene, abbiamo recuperato, siamo andati avanti. Il loro pareggio ci ha creato molti danni. A partire da ora sono un tifoso in più della nazionale argentina. E' finita. Non abbiamo niente da rimproverarci, il calcio è così. Speriamo che questi ragazzi possano vincere qualcosa in futuro".

Cosa farà Messi dopo la sconfitta con la Francia e l'eliminazione dell'Argentina dai Mondiali

Tra i calciatori più affranti dopo la sconfitta come da previsioni Leo Messi, dal quale era lecito aspettarsi molto di più in questi Mondiali. Ancora una volta il numero 10 non ha retto il peso della pressione sulle spalle, ed è costretto a chiudere senza gioia quello che è il suo 4° torneo iridato. Una finale persa, quella del 2014, due quarti di finale e ora un ottavo per un calciatore, mai come in questa occasione apparso spaesato e addirittura sofferente. In patria c'è anche chi ipotizza un clamoroso addio alla nazionale per il classe 1987, situazione già palesata in occasione dei precedenti flop in Coppa America.

Quanti anni avrà Leo Messi ai prossimi Mondiali

Adesso è il momento del silenzio e anche del dolore per Leo Messi che nelle prossime ore potrebbe decidere di comunicare le sue decisioni. Quello che è certo è che al momento l'ultima occasione possibile per il riscatto della Pulce in nazionale potrebbe essere rappresentata dal prossimo Mondiale, quello che si disputerà nel 2022 in Qatar. In quell'occasione il campione argentino avrà 35 anni. Molto dipenderà anche dalle scelte della Federcalcio e magari anche dal possibile arrivo di un nuovo ct al posto del tanto discusso Sampaoli.

Sampaoli non vuole dimettersi dopo la sconfitta dell'Argentina contro la Francia

Sampaoli che a sorpresa al momento non sembra prendere in considerazione l'ipotesi di dimissioni. Nonostante l'eliminazione ai Mondiali dell'Argentina e le critiche feroci per le sue scelte, l'allenatore nella conferenza stampa post sconfitta contro la Francia ha dichiarato: "Le dimissioni? Al momento non le valuto. Ora è il momento del dolore. Se mi pento per alcune scelte che ho fatto? Bisogna analizzare la situazione a mente fredda"