La lunga battaglia personale che Mauro Icardi sta combattendo da tempo con la sua nazionale, potrebbe segnare un duro colpo per il capitano dell'Inter. Nelle scorse ore, l'emittente argentina Tyc Sports ha infatti reso pubblica quella che dovrebbe essere la lista di giocatori che il commissario tecnico Jorge Sampaoli renderà ufficiale nei prossimi giorni. Una lista di 34 nomi, tra i quali non figurerebbe quello dell'attaccante nerazzurro: rimasto fuori dalle convocazioni, anche nelle recenti scelte del ct per le due amichevoli giocate recentemente contro Italia e Spagna. Nonostante la stagione di Mauro Icardi, arrivato a 24 reti in Serie A, Sampaoli avrebbe dunque deciso di non portare in Russia il 25enne di Rosario e di dare spazio invece ad altri giocatori.

Un sondaggio premia Icardi

In attesa delle convocazioni ufficiali, la presunta esclusione di Icardi ha fatto e continua a far parlare tutti i tifosi argentini: convinti che le qualità di Maurito possano invece servire all'Argentina per conquistare la Coppa del Mondo. Nelle ultime ore, il popolo dell'Albiceleste si è fatto sentire attraverso un sondaggio online nel quale era stato chiesto di scegliere gli attaccanti da portare in Russia. Sono stati più di cinque mila i votanti e il gradimento maggiore è andato all'interista, seguito da Ponzio, Centurion, Garay e Alejandro Gomez.

La coppia juventina

Se Icardi non è ancora certo della sua partenza nella prossima estate, possono invece sentirsi tranquilli Gonzalo Higuain e soprattutto Paulo Dybala. Nelle pre convocazioni diffuse da Tyc Sports, i due bianconeri sarebbero entrambi inclusi nonostante qualche dubbio sollevato nelle ultime settimane. Sul ruolo di Dybala, si era infatti espresso anche Leo Messi che aveva dichiarato quanto il giocatore juventino facesse fatica a giocare insieme a lui.

Ecco i 34 nomi rivelati da Tyc Sports