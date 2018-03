L'Argentina ha molte possibilità, può vincere tranquillamente così come il Brasile o la Germania. Ci sono grandi squadre più la sorpresa che ci sarà come sempre. È meglio non fare previsioni ma l'Argentina è una di quelle squadre che potrebbe vincere. Arriverà lontano anche questa volta.

È questo il pensiero di Gabriel Omar Batistuta che, in una intervista a Premium Sport, ha parlato del campo che potrà fare la sua nazionale ai prossimi Mondiali di Russia. L'ex centravanti di Fiorentina, Roma e Inter ha participato alla Partita Mundial per dire basta alla violenza sulle donne, tenutasi allo stadio Olimpico di Roma, e ha parlato dell'imminente rassegna intercontinentale che vedrà la Seleccìon nel gruppo delle favorite:

Cosa manca all'Argentina per vincere i Mondiali? In Argentina succede questo, una squadra che arriva sempre lì a un passo dalla vittoria e poi manca l'ultimo gradino. Da una parte c'è quest'aspetto ma dall'altra parte c'è una squadra che ha fatto due finali nelle ultime due edizioni della Copa America e nell'ultimo Mondiale. Quindi significa che la squadra c'è, è difficile dire cosa manchi. I giocatori ci sono, il gioco c'è stato ma di fronte hanno trovato delle squadre che hanno avuto più fortuna o sono state più brave. Io sono contento della nazionale, sarei stato più contento se avessimo vinto la Coppa del Mondo però sono uno sportivo e capisco che non sempre si può vincere e nel calcio questo capita spesso. Non sempre vince il migliore, in Argentina vogliamo solo vincere e se arriviamo secondi, siamo tutti scarsi. La realtà però non è questa, i nostri giocatori giocano in tutto il mondo, ovunque fanno delle belle cose, tutti parlano di loro e abbiamo poco da chiedere.

Batistuta: Higuain meglio di Icardi

Infine Batigol ha voluto esprimere la sua opinione sulle possibili convocazioni in attacco da parte di Jorge Sampaoli e quando gli è stato chiesto chi preferisse tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi non ha avuto dubbi: