Per tutti coloro i quali pensavano che i calciatori fossero gli unici ad avere un ‘guadagno facile’, c’è una sorpresa: si sbagliavano di grosso. Il soldi milionari dei vari top player del nostro calcio infatti, sono sempre tantissimi e questo è innegabile, ma con grande stupore, non sono i soli ad aver trovato un modo facile per guadagnare di più. Le tante wags che ogni giorno allietano la vista dei tanti tifosi, seguaci e utenti dei social network, non postano soltanto fotografie sui loro profili Instagram per mostrarci quanto siano belle e quanto no, ma soprattutto sono l’immagine di tanti brand e marchi che queste bellissime sponsorizzano proprio attraverso scatti hot e selfie sbarazzini.

Ma chi guadagna di più? Certo, c’è chi usa la propria immagine per sponsorizzare bevande energetiche, tisane, indumenti intimi e altro, ma sappiamo davvero quanto guadagnano? Tra le più famose, alcune possono dire di aver avuto davvero una grande fortuna. Hanno ‘sfruttato’ la loro storia d’amore con il calciatore famoso contando, ad oggi, anche più follower sui profili social e quindi il loro seguito è davvero enorme. Scopriamo quindi a quanto può ammontare il loro guadagno.

Le richieste della splendida Sara.

Tutti la ricorderete quanto, attrezzata di microfono, nel bel mezzo di un’intervista, al termine della finale dei mondiali in Sud Africa vinta dalla Spagna nel 2010, si ritrovò il portiere delle ‘Furie Rosse’ Iker Casillas lanciarsi in un bacio passionale che fece così rendere nota al pubblico la loro relazione. I due oggi sono ancora innamoratissimi, ma oltre al suo lavoro da giornalista, la bella Sara Carbonero può contare, anche cavalcando l’onda della notorietà dell’ex portierone del Real Madrid, oggi al Porto, su un numero pari a 1,6 milioni di followers su Instagram.

Ma non è tutto, secondo delle cifre giunte dalla Spagna, pare che per apparire su Instagram con qualche prodotto, la bella Sara possa richiedere anche 3300 euro per farsi immortalare in una foto. Il business perfetto insomma che fa della spagnola tutto occhi e curve, una delle più desiderate sul web. Ma fa di lei anche una delle influencer di moda più famose tra le wags.

Studi di Economia e guadagni super per Pilar Rubio.

Uno dei difensori migliori del calcio spagnolo, Sergio Ramos, al Real Madrid, oltre ai suoi gol di testa allo scadere, è famoso per la sua stupenda moglie, ovvero quella Pilar Rubio che dagli spagnoli è considerata la donna più bella del mondo. Caliente come poche altre more, la bella giornalista, classe 1978, più grande di Sergio di esattamente 8 anni, nella vita è anche una conduttrice. La donna ha intrapreso gli studi di Economia, per poi decidere di lasciare e buttarsi nel mondo dello spettacolo.

Nata nei dintorni di Madrid, sin da piccola compare in molti spettacoli televisivi ma il vero successo arriva quando viene scelta per condurre lo show-commedia “Sé lo que hicisteis”. Un percorso dunque cominciato con gli studi di Economia che ad oggi, pare, le stiano fruttando molto e la stiano aiutando a guadagnare tanto facendo leva sulla sua immagine di ‘Lady Ramos’. Per Pilar infatti, ogni post con foto per pubblicizzare qualche prodotto, vale 3800 euro a fronte di un alto numero di followers pari a 2 milioni.

Georgina Rodriguez non fa sconti.

Un’altra famosissima wags proveniente dalla Liga spagnola, più precisamente da quel Real Madrid che oggi vive una crisi di risultati sul campo davvero infinita, è sicuramente la compagna di Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez però, non ha vita facile contro lo strapotere social di CR7 che può contare su un numero di followers su Instagram pari a 121 milioni di seguaci. Per la bella Georgina, che si accontenta comunque dei suoi 3,9 milioni di followers, la gioia di essere comunque contattata da diversi brand per essere testimonial, in foto, sui social, di un determinato prodotto.

Oltre ai suoi esercizi in palestra a dir poco da mozzafiato in cui mette in evidenza tutte le sue curve e le sue forme che l’hanno resa famosa e una delle più desiderate dai tifosi, la compagna di Cristiano Ronaldo per una foto può arrivare a chiedere fino a 7500 euro. Spesso la vediamo soprattutto sponsorizzare prodotti ginnici e intimo. A giudicare dalle foto però, il coro è sempre lo stesso: “Date un Pallone d’Oro anche a lei”.

Cristina Pedroche nuda fa impazzire la Spagna.

Non tutti forse conosceranno chi sia la bella Cristina Pedroche. La modella infatti, non è una wags al momento, ma pare che abbia avuto diversi flirt con altrettanti calciatori. E’stata eletta musa del Rayo Vallecano, squadra che milita nella Serie B spagnola, di cui è grande fan e in cui ha instaurato anche una storia, pare finita, con l’attaccante angolano Manucho. Ma è anche la spagnola più sexy del mondo, secondo la rivista FHM e AXE. Il nome di Cristina Pedroche, in Spagna, è ormai conosciuto da tutti. Da anni questa splendida classe ’88 madrilena fa innamorare il pubblico iberico sulle passerelle e in tv: giornalista, conduttrice, modella e vera madrina del Rayo Vallecano, la squadra di cui è tifosa.

Ma in occasione di San Valentino, Cristina ha deciso di esagerare. Per promuovere il suo nuovo profumo, la 29enne ha infatti pubblicato con grande disinvoltura, sul proprio account Instagram, un’immagine che la ritrae completamente nuda: “A San Valentino (e sempre) innamorati di te stessa, della tua pelle, della tua testa, delle tue passioni, del tuo sorriso, del tuo corpo… Amati e il resto arriverà…”. La provocazione è lanciata, la Liga spagnola è già impazzita per lei che per ogni post sponsorizzato su Facebook, può arrivare a chiedere fino a 3500 euro a fronte di un numero di followers pari a 1,7 milioni.

Lady Messi rincorre Georgina ma occhio alla Persico.

Le vediamo spesso farsi immortalare su Instagram con foto a dir poco sexy che fanno impazzire tutti i followers. Alcune di queste wags, sono anche loro famosissime per gli scatti sponsorizzati in cui appaiono spesso in compagnia di qualche prodotto. Stiamo parlando, ad esempio di Antonella Roccuzzo, moglie di Leo Messi, le cui cifre non sono ancora note, ma che pare riesca anche a raggiungere quelle di Georgina Rodrguez.

In Italia, anche Michela Perisco, fidanzata di Rugani, non si è di certo negata all’immagine da testimonial per diversi marchi, rafforzata anche dalla conduzione del programma televisivo dedicato alle wags, ‘Le Capitane’.

Splendide donne e compagne di cui, dicevamo, non si conoscono le cifre ma basti pensare che ‘Lady Messi’, con 6 milioni e mezzo di followers, è una delle wags più ricercate per le varie campagne pubblicitarie. I grandi marchi fanno a gara per accaparrarsi uno scatto sorridente della sexy signora Messi con uno dei loro prodotti in bella mostra.