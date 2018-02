Cristiano Ronaldo nel 2017 ha allargato la sua famiglia. In estate sono nati i gemelli Eva e Mateo, da madre surrogato, mentre lo scorso 12 novembre la sua fidanzata Georgina Rodriguez ha dato alla luce Alana, i tre bambini si sono aggiunti a Cristiano Junior, che di anni ne ha 7. Il portoghese è un uomo social e spesso in queste ultime settimane ha postato foto della sua grande famiglia. La stessa cosa sta facendo Georgina, che però ha postato una foto: “Expectativa vs Realidad”, cioè ‘Aspettativa vs Realtà”.

Georgina e CR7

La modella spagnola, che da oltre un anno e mezzo è legata al campione del Real Madrid, ha pubblicato una serie di foto in netta contrapposizione a quelle da copertina che ha voluto postare CR7 e ha mostrato così la sua vera vita da mamma, che è, quella di tutte, molto impegnativa. E senza alcun tipo di problema si è mostrata anche in situazioni diverse da quelle solite, in cui generalmente è impeccabile. Georgina sta crescendo anche i gemellini, con l’aiuto della madre e della sorella di Cristiano Ronaldo. Il bomber ha detto che la nascita dei tre bambini lo ha fatto ulteriormente crescere a livello umano: “Fare il padre è la cosa più bella. Questo è senza dubbio il privilegio maggiore che ho avuto nella mia vita. Passare il tempo con la mia famiglia, ridere e giocare e con loro mi danno felicità e gioia”.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Jan 31, 2018 at 11:36am PST

La rivelazione di Rhian

Insomma un quadretto perfetto, ma qualche spina per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, che su Instagram ha più di 3 milioni di followers, c’è. La spina ha un nome e cognome: Rhian Sugden. Perché la bellissima modella ha dichiarato a un tabloid che il cinque volte Pallone d’Oro l’ha letteralmente bombardata di messaggi, che lui le avrebbe scritto anche a tarda notte. Ronaldo avrebbe battuto la ritirata dopo l’intervento del fidanzato della Sugden, Oliver Mellor.