Rhian Sugden è una splendida modella inglese che piace tantissimo a Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese l’ha conosciuta tanti anni fa, in un party a Londra, quando lui giocava con il Manchester United e non l’ha mai dimenticata. Un paio d’anni fa la Sugden riferì che CR7 ci aveva provato con lei. Ma il bomber fu respinto e incassò il più classico dei due di picche. Parlando con un tabloid allora disse pure che avrebbe cambiato il suo numero di telefono per non avere più messaggi da Ronaldo, che però evidentemente se l’è riprocurato il suo telefono. Perché secondo quanto ha riferito la ragazza il cinque volte Pallone d’Oro ha ripreso a tampinarla e lo ha fatto con grande forza.

Rhian ‘bombardata’ di messaggi da CR7.

Rhian Sugden ha detto che Cristiano Ronaldo pochi giorni fa l’ha bombardata di messaggi. Il portoghese le avrebbe scritto con grande continuità e le avrebbe chiesto di richiamarlo sul Messenger di Facebook. Lei gli ha risposto così: “Sto per vedermi con il mio fidanzato, credo che andremo in giro a bere qualcosa. Non credo che gli farebbe piacere a sapere che parlo con te dopo le 23”. CR7 non si è dato per vinto e ha continuato a scrivere alla bellissima Rhian.

Il fidanzato di Rhian, Oliver Mellor, ha scritto a Ronaldo.

Ma qualcosa è andato storto e ha fatto battere la ritirata a Ronaldo. Perché secondo la solita fonte anonima, che ha parlato con il ‘Sun’, Rhian avrebbe parlato dei messaggi dell’attaccante del Real Madrid al fidanzato, Oliver Mellor, che chiaramente non l’ha presa bene e avrebbe deciso anche di inviare un messaggio diretto e personale a Ronaldo, a cui avrebbe chiesto di non importunare più la sua ragazza. Ronaldo avrebbe cancellato tutta la conversazione con Rhian, che sarebbe molto più soddisfatta e più serena. Perché il bomber non le ha più scritto.