La moviola di Juventus-Milan di Supercoppa fa ancora discutere. L'operato dell'arbitro Luca Banti è al centro di discussioni interminabili sul web e sui social, soprattutto per quanto concerne il caso dell'episodio Emre Can-Conti con il direttore di gara che non ha rivisto il possibile caso da rigore al Var. Massimiliano Allegri nella classica conferenza stampa post-partita ha detto la sua sull'operato dell'arbitro, giudicato estremamente positivo.

Moviola Supercoppa, Allegri promuove l'arbitro Banti

Come giudica l'operato dell'arbitro della Supercoppa italiana Massimiliano Allegri? Il tecnico della Juventus, concittadino di Luca Banti (sono entrambi livornesi doc) ha speso parole molto positive sull'operato del direttore di gara, non entrando nel merito degli episodi da moviola: "Perché Banti non ha rivisto al Var l'episodio Emre Can-Conti? Sull'arbitro non ho mai detto niente, cercherò di non dire niente, né ora, ne avanti. Credo che Banti abbia arbitrato una buona partita, è stato molto bravo". Parole diametralmente opposte a quelle del collega e avversario Gennaro Gattuso

Gattuso e Romagnoli critici nei confronti dell'arbitro di Juventus-Milan

L'allenatore del Milan ha sollevato non poche perplessità sull'operato di Luca Banti, soprattutto per la gestione del ricorso al Var. Queste le parole del tecnico: "Gli episodi li giudicate voi. L'espulsione di Kessie ci sta, però se abbiamo la tecnologia usiamola. Alla Juve hanno fatto finire due azioni, con Cutrone hanno alzato subito. Loro sono uno squadrone e queste cose non le capisco". Molto più diretto il centrale difensivo Romagnoli: "La gestione dei cartellini è stata molto particolare: noi ad ogni minimo contatto siamo stati ammoniti o espulsi. È una cosa fastidiosa andare a parlare con il direttore di gara da capitano ed essere ammonito. Se portiamo rispetto dobbiamo anche riceverlo. Per quanto riguarda l'episodio di Conti, l'arbitro mi ha detto che la Var non era nemmeno da andare a vedere, ma secondo il mio punto di vista avrebbe dovuto farlo".

Perché Banti ha sbagliato in Juve-Milan

Restano non pochi dubbi su quella che è considerata la principale azione "da moviola" di Juventus-Milan, ovvero l’entrata in scivolata di Emre Can su Conti in area bianconera. un intervento sospetto, con le immagini che non chiariscono se il tedesco abbia toccato prima l'avversario del pallone. Rigore netto per i milanisti, mentre gli juventini evidenziano l'altrettanto chiara trattenuta di Conti precedente. Una situazione che l'arbitro Banti avrebbe fatto bene a rivedere alla moviola presente a bordo campo