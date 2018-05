Fumata bianca, anzi bianchissima. Il matrimonio tra Massimiliano Allegri e la Juventus prosegue, in linea con il contratto fino al 2020. E' questo l'esito del tanto atteso incontro tra le parti andato in scena stamane nella sede del club bianconero alla Continassa. Un vertice in cui l'allenatore reduce dal quarto double consecutivo scudetto-Coppa Italia ha messo le basi per la sua quinta stagione sulla panchina della Vecchia Signora, pianificando con dirigenza e uomini mercato la strategia da seguire in sede di trattative.

Il vertici tra Allegri e la dirigenza della Juventus

Archiviata la stagione 2017/2018, ancora una volta chiusa in maniera trionfale, come da copione l'allenatore della Juventus si è recato alla Continassa. Nella sede del club ha trovato ad attenderlo, il vicepresidente Pavel Nedved, il direttore generale Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici. Un vertice per decidere se proseguire o meno insieme, nonostante un contratto fino al 2020, anche alla luce delle tante offerte provenienti dall'estero.

Cosa è successo nell'incontro tra Allegri e la Juventus

L'incontro tra Massimiliano Allegri, Neved, Marotta e Paratici è durato ben 3 ore. All'uscita dalla Continassa, il mister toscano è andato a via senza rilasciare alcuna dichiarazione. Le indiscrezioni però parlano chiaro: le parti hanno trovato la quadra per proseguire insieme per il quinto anno consecutivo, in linea con il contratto. A proposito di contratti, cosa accadrà a quello del tecnico bianconero? Potrebbe essere stato trovato l'accordo per il prolungamento per un'ulteriore stagione, fino al 2021, oppure le cose resteranno così come sono. Quello che è certo è che stata pianificata la strategia per il prossimo calciomercato della Juventus.

La strategia di Allegri e della Juventus sul calciomercato

Garanzie. Quelle che Allegri ha chiesto e ottenuto da Nedved, Marotta e Paratici nell'incontro odierno soprattutto sulle strategie di mercato della nuova Juventus. Dopo l'addio di Buffon, Lichtsteiner e Asamoah, con tante situazioni in bilico bisognerà ragionare insieme su come ripartire, aumentando anche la competitività di una squadra che oltre a vincere in Italia, dovrà tentare di affermarsi anche in Europa. Le certezze al momento sono quelle dell'arrivo di Caldara, e quello di Emre Can che firmerà a zero dopo la finale di Champions. Bisognerà valutare invece la posizione di Spinazzola reduce da un brutto infortunio al ginocchio e quella di Pjaca che a detta di Marotta dovrebbe tornare in bianconero.

Gli obiettivi di mercato della Juventus

Bisognerà valutare la posizione di Mandzukic, Marchisio, Sturaro, ma anche quelle di Benatia e Alex Sandro. Nel frattempo tra gli obiettivi di calciomercato ci sono Mattia Perin, che potrebbe essere l'alternativa a Szczesny capace di garantire ad Allegri due portieri di alto livello. Stesso discorso per Darmian, obiettivo concreto per la corsia difensiva e pronto a rimettersi in discussione in Serie A. Si continua a monitorare anche la situazione di Milinkovic-Savic, anche se la Juve deve fare i conti con le richieste esose di Lotito. L'altro nome caldo per la mediana è quello di Bonaventura vecchio pallino dell'allenatore che lo avrebbe voluto alla sua corte già in passato. Per l'attacco invece la pista Morata-bis resta viva, con la Juve che però punta su uno sconto o una formula conveniente con il Chelsea.