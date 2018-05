Campionato vinto, Coppa Italia vinta e festeggiamenti effettuati. La stagione 2017-2018 si è conclusa alla grande per la Juventus e per Massimiliano Allegri che ha realizzato il quarto ‘doblete’ consecutivo. Il tecnico livornese adesso rifiaterà per qualche giorno prima di discutere della prossima campagna acquisti con la società. Ma prima di staccare la spina ha voluto omaggiare con un tweet due grandi del calcio italiano: Pirlo e Buffon. Il primo darà l’addio lunedì sera, il secondo ha lasciato la Juventus sabato scorso dopo oltre seimila giorni da bianconero.

L’allenatore della Juventus ha scritto un post, che a corredo ha due foto davvero splendide, molto bello, protagonisti sono due Campioni del Mondo del 2006, Gigi Buffon e Andrea Pirlo.

In panchina ho avuto la fortuna e l’onore di lavorare con talenti da pallone d’oro. Buffon ieri ha chiuso un capitolo irripetibile della storia della Juve, Pirlo domani dice addio: siete stati il calcio e continuerete a esserlo nelle nostre nuove vesti.

Come dare torto al tecnico bianconero che definisce ‘il calcio’ i due campionissimi. Allegri con Buffon ha condiviso quattro anni quasi perfetti: quattro scudetti, quattro Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e due finali di Champions League, perse. Con il capitano sempre lì a fare la sua parte (anche se quest’anno anche Szczesny ha messo la sua firma sui successi bianconeri). Con Pirlo invece non è stato un rapporto sempre fatto di rose e fiori. Ai tempi del Milan i due non iniziarono con il piede giusto, infatti c’era chi aveva delle perplessità sulla tenuta del loro rapporto nel primo anno juventino di Allegri, che vinse naturalmente anche con il ‘Maestro’ regista della Juventus. Il calcio italiano perde tanto, ma sia Buffon che Pirlo non sono dei ragazzini e nessuno è eterno, ma le loro gesta e il loro esempio resteranno sempre vivi nella memoria degli appassionati.