La vittoria contro il Verona ha suggellato la vittoria del settimo scudetto consecutivo per la Juventus, che ieri ha festeggiato con i suoi tifosi per le strade di Torino. Dopo l'ultima gara di campionato e prima della partenza del bus scoperto per il centro della città sabauda, sia Massimiliano Allegri e Beppe Marotta hanno dato qualche buona indicazione su come potrebbe essere il mercato della Vecchia Signora in vista dell'estate. L'allenatore della Juventus, ai microfoni di SkySport, si è soffermato in modo chiaro del reparto offensivo e sulla strategia da tenere:

Tutto dipenderà dai giocatori che hanno voglia di restare e da chi vuole andare via. Tornerà Pjaca, e con lui direi che davanti siamo a posto così. Buffon e Lichtsteiner mancheranno, più di così non potevano fare. Arriveranno ragazzi giovani e intelligenti, migliorati dall'inizio. Adesso nel momento della vittoria e dei festeggiamenti si perde lucidità, ma noi dobbiamo essere bravi a capire cosa migliorare e a fare delle scelte. Bisogna valutare la rosa, non è facile migliorarla ancora. Io non faccio mercato, mi fido di quello che ha sempre fatto in modo ottimo la società.

Da qualche giorno si è cominciato a vociferare nell'ambiente di un possibile ritorno di Alvaro Morata ma l'amministratore delegato, Beppe Marotta, ha espresso il suo pessimismo a riguardo: "Ha sempre espresso apprezzamento per la Juventus ma le possibilità sono ridottissime" .

Nasce la "Juve 8.0"

La Juventus sta già lavorando per la prossima stagione: potrebbero arrivare rinforzi in tutti i ruoli per poter essere competitivi anche il prossimo anno e far fronte alle possibili partenze. Tra i pali il favorito come vice-Szczesny è Mattia Perin che ha fatto capire il suo desiderio di fare un salto di qualità ma non bisogna scartare l'opzione Napoli, che deve sostituire Pepe Reina in viaggio per Milano. In difesa si stringe per Matteo Darmian ma andrà valutata la situazione Leonardo Spinazzola: la Premier League chiama Alex Sandro e sono possibili altri interventi sulle corsie laterali. Se dovesse partire Mehdi Benatia ci sono le opzioni Godin e Gimenez dell'Atletico Madrid ma non bisogna mettere in secondo piano l'arrivo di Mattia Caldara.

A centrocampo Emre Can dovrebbe essere ufficializzato dopo Real Madrid-Liverpool mentre il sogno è e rimane Sergej Milinkovic-Savic: se dovesse partire un big la società pronta a investire fino a 120 milioni di euro per il centrocampista della Lazio ma sarà decisivo anche l'approdo o meno della Lazio in Champions League.