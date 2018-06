Mentre i suoi ragazzi giocavano e vincevano contro la Polonia nel match d'esordio ai Mondiali, il ct del Senegal Aliou Cissé si rendeva protagonista a più riprese di un curioso show in panchina. L'ex calciatore e attuale selezionatore dei Leoni della Teranga è stato inquadrato dalle telecamere alle prese con curiosi gesti e indicazioni rivolte ai calciatori. Mosse davvero particolari, mai viste in panchina, quelle di Cissé che ha conquistato ulteriore popolarità sul web e in particolare social network diventando di gif e meme simpatici.

Aliou Cissé, i curiosi gesti in panchina in Polonia-Senegal

Nel corso della sfida vinta dal Senegal sulla Polonia all'esordio ai Mondiali, il ct della rappresentativa africana ha conquistato la scena. In diverse occasioni le telecamere hanno indugiato sul ct senegalese protagonista di curiosi gesti rivolti ai suoi calciatori: prima con le mani ha mimato quasi il gesto di scavare, e poi con l'avambraccio in posizione perpendicolare, si è lasciato andare ad un movimento "up & down". A completare poi ecco una mossa, più classica ma riproposta con grande enfasi: le due mani portate verso la tempia ad indicare la richiesta di maggiore concentrazione alla squadra del Senegal

Perché il ct del Senegal Cissé ha fattto questi gesti strani in Polonia-Senegal

Cosa c'è dietro i curiosi gesti di Aliou Cissé? Difficile dirlo, anche se in molti hanno ipotizzato una situazione legata alle telecamere, con l'allenatore che ha voluto conquistare la scena. Molto più probabile invece, un linguaggio in codice: ovvero una serie di mosse per indicare una particolare soluzione tattica in campo, senza permettere agli avversari di prendere contromisure. Quello che è certo è che a quanto pare il tutto ha portato fortuna a giudicare dall'esordio vittorioso della formazione africana.

I gesti di Aliou Cissè gif e meme che spopolano su web e social

Successo dunque in campo ai Mondiali 2018 e successo sulla rete per il commissario tecnico del Senegal Aliou Cissé. I suoi gesti sono diventati gif e meme che hanno subito conquistato i social network. Grande popolarità dunque per il giovane ct classe 1976 che spera di ripetere in panchina l'exploit con il Senegal del 2002, quando i Leoni della Teranga arrivarono fino ai quarti di finale, dove si arresero alla Turchia nei tempi supplementari.

Chi é Aliou Cissè, ct del Senegal

La storia di Aliou Cissé è davvero suggestiva. Cresciuto calcisticamente in patria è poi volato in Francia dove ha vestito le maglie di Lilla, Sedan, Paris Saint Germain e Montpellier. Non solo gioie mondiali nel 2002 con la sua nazionale per il difensore che perse svariati membri della famiglia nel naufragio del traghetto Joola, avvenuto al largo delle coste del Gambia. Nello stesso anno il trasferimento in Premier League per giocare prima nel Birmingham e poi nel Crystal Palace e nel Portsmouth. Chiusura in Francia, e avventura alla guida del Senegal dal 2000 per il ct dalle freccine, già idolo di questi Mondiali.