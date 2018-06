E' un mondiale duro, difficile e pieno di sorprese per tutti, anche per le squadre maggiormente accreditate per superare almeno la fase a gironi. Aperto dalla vittoria inaspettata del Giappone sulla Colombia, il gruppo H ha infatti regalato altre emozioni con la sfida tra la Polonia e il Senegal: più che una partita, una rimpatriata tra vecchi amici con molti giocatori (in campo e fuori) che militano o che hanno militato in Italia.

Senegal bello, audace e fortunato

Anche il primo tempo dello "Spartak Stadium" di Mosca, è scivolato via nell'incertezza e nel grande equilibrio che sta condizionando questa Coppa del Mondo. Arrivata in Russia come una delle squadre più in forma dell'intero lotto europeo (8 vittorie su 10 nel girone di qualificazione), la Polonia è però andata a sbattere sul muro senegalese e ha finito per lasciare il pallino del gioco a Niang e compagni.

Proprio da un pallone recuperato dal giocatore del Torino, al 37esimo, è arrivato il vantaggio della formazione africana con un tiro del centrocampista dell'Everton Gueye, deviato da Cionek direttamente nella porta di Szczesny. Un "gollonzo" che ha giustamente premiato l'atteggiamento del Senegal: mai in soggezione davanti a Milik e Lewandowski ma, anzi, sempre pronto a dar fastidio alla squadra del commissario tecnico Adam Nawalka.

La Polonia si sveglia tardi

Di fronte ad una difesa avversaria fatta di granito e comandata alla grande dal "napoletano" Koulibaly, il lavoro fisico dei due attaccanti polacchi ha finito spesso per non produrre granché. Lewandowski si è visto ad inizio ripresa grazie ad una bella punizione, Milik non è mai riuscito a rendersi pericoloso. Cosa che invece ha fatto il Senegal, che ha approfittato di un clamoroso errore della Polonia per blindare il risultato con Niang al minuto numero 60.

Il clamoroso pasticcio difensivo, nel quale ha avuto la sua bella fetta di colpa lo juventino Szczesny, ha di fatto spento i polacchi (il gol Krychowiak è arrivato troppo tardi) e reso possibile il sogno di migliaia di tifosi: veder vincere i "Leoni" e volare in vetta al gruppo H con il Giappone, squadra che il Senegal affronterà domenica prossima alla Ekaterinburg Arena. Per le grandi deluse del raggruppamento ci sarà invece lo scontro diretto, in programma subito dopo il match tra le due prime della classe. Colombia e Polonia si giocheranno infatti tutto nel dentro o fuori della Kazan Arena.