La voglia di sorprendere, stupire e ribaltare l’esito terribile degli ultimi Europei 2016 che la videro eliminata dall’Islanda. L’Inghilterra pensata e studiata da Southgate, delle cosiddette ‘grandi’, è una delle Nazionali che probabilmente ha giovato maggiormente del ricambio generazionale di calciatori inglesi che ad oggi si trovano aggregati alla Nazionale maggiore. Da Alli allo stesso Kane, passando per tanti altri, la rosa dei 23 scelti dal Ct inglese per questi Mondiali in Russia, vede anche la presenza di diverse sorprese. La più grossa di tutte? Sicuramente la convocazione di Trent Alexander-Arnold.

Forse voi tutti vi starete chiedendo di chi si tratti. Vi rinfreschiamo subito la memoria. E’ semplicemente colui il quale con un netto tocco di mano all’Olimpico, negò alla Roma la possibilità di poter magari accedere ad una storica finale di Champions League. Già, perchè anche quella sera, con il Liverpool, il terzino destro appena 18enne fu schierato titolare da Klopp a cui adesso va il merito di averlo valorizzato al massimo fino a vederlo addirittura subito al Mondiale. Scopriamo dunque chi è davvero Alexander-Arnold alla luce di questa sua analisi.

Nato e cresciuto nel Liverpool

Un sogno covato fin da bambino e che presto sarebbe diventato realtà. Non si sarà forse ancora reso conto di cosa gli stia succedendo attorno il giovane Trent. Già, perchè la scalata nel calcio che conta di Alxander-Arnold è stata talmente rapida che nessuno avrebbe mai pensato di vederlo poi titolare fisso con Klopp in panchina.

A post shared by TAA (@trentarnold98) on Apr 19, 2018 at 8:47am PDT

Il giovane classe 1998 inglese è cresciuto infatti proprio nel vivaio del Liverpool dove dal 2014/2015 al 2016, ha totalizzato la bellezza di 22 presenze con i giovani ‘Reds’ realizzando anche 4 gol l’ultimo anno che hanno poi convinto lo stesso Klopp a portarlo subito in panchina con lui per poi concedergli la sua prima possibilità di esordire in maniera precoce in un campionato durissimo come la Premier League.

Klopp e quella maglia da titolare concessa subito al giovane Trent

Un altro giovanissimo dunque lanciato da Klopp che contro il Middlesbrough il 14 dicembre 2016 lo fece esordire in Premier League dando seguito a questa scelta poi anche in Champions dove non ha avuto paura a schierarlo subito. Contro il Siviglia, alla prima, non fu convocato, ma partì poi titolare contro lo Spartak Mosca. Da lì a poco, il classe ’98 è diventato titolare inamovibile sulla fascia in questa stagione, conquistando il posto che era di Joe Gomez.

in foto: La carriera e il rendimento nell’ultima stagione (Transfermarkt)

Il resto lo ha fatto l’infortunio occorso a Nathaniel Clyne, che ha spalancato a Alexander-Arnold la possibilità di diventare protagonista e di giocare con continuità. Altro giovane, non allo sbaraglio, che ha rivoluzionato dunque il gioco del Liverpool che anche grazie alle continue accelerazioni sulle fasce di gente come Trent, ha potuto gustare, anche solo per un attimo, il dolce sapore di una vittoria in Champions che solo il Real più forte di tutti i tempi ha saputo eliminare.

Tifoso doc dei ‘Reds’ fin da bambino

Una bella soddisfazione per un ragazzo che ha sempre voluto intraprendere questa carriera, specie per le sue origini, da bambino, da grande tifoso proprio del Liverpool. In una recente intervista infatti, Alexander-Arnold rivelò particolari importanti del suo ingresso nell’Academy dei ‘Reds’. Fu infatti molto fortunato poiché, quando gli osservatori dell’Arsenal si presentarono nella scuola per selezionare alcuni ragazzo per la scuola calcio del Liverpool, non c’era il numero disponibile di posti per prendere tutti. I cognomi furono addirittura messi in un cappello e sorteggiati. E per fortuna il suo nome fu estratto tra lo stupore dello stesso Trent.

Fu proprio in quel momento che si sentì di dover sfruttare la propria occasione. Dopo il provino infatti, uno scout parlò con sua madre chiedendole di portarlo all’Academy per tre o quattro volte a settimana. Il sogno di giocare nel Liverpool iniziò proprio lì. Per Trent, che viveva vicino al campo di allenamento e che sbirciava dietro al muro per vedere i ragazzi del Liverpool allenarsi, questo è un sogno ad occhi aperti.

La convocazione di Southgate in Russia

Mai nessuno avrebbe potuto immaginare che Alexander-Arnold, nonostante il pochissimo tempo trascorso dai professionisti, potesse poi essere confermato nella lista dei 23 ufficiali dell’Inghilterra per Russia 2018. In realtà Gareth Southgate, che lo conosce bene dalla comune esperienza nell'under 21, Alexander-Arnold piace tantissimo ed è probabile che al Mondiale possa avere spazio e minuti e disposizione. E’ un esterno basso dotato di grande accelerazione e aggressività, che in tanti paragonano al connazionale Ashley Cole, come caratteristiche tecniche.

A post shared by TAA (@trentarnold98) on Jun 7, 2018 at 3:11pm PDT

Già, perchè dopo l’ex Chelsea e Roma, in quel ruolo, la Nazionale inglese ha poi avuto sempre ben poco. Le importanti partite giocate con la maglia dei ‘Reds’ gli hanno regalato respiro internazionale e lo hanno fatto crescere dal punto di vista della personalità, nonostante già ne avesse di suo in partenza. In Russia probabilmente non partirà da titolare, ma come detto le possibilità di vederlo all'opera, proprio per la stima enorme che nutre nei suoi confronti Southgate, sono davvero alte.

Valore di mercato alle stelle per il classe 1998

Numeri, giocate, prestazioni importanti e determinazione da veterano che con il tempo hanno ripagato gli sforzi di Alexander-Arnold capace di essere oggi già uno degli oggetti del desidero del mercato. Klopp se lo tiene ben stretto sperando tanto che nessuno glielo possa portare via. Oggi la sua quotazione, dopo ben 34 presenze totali in stagione tra Premier League e Champions, condite anche da 3 gol e 3 assist, l’hanno portato a quota 25 milioni di euro.

in foto: Evoluzione del valore di mercato a dir poco pazzesca (Transfermarkt)

Pensate che, dopo il suo esordio la stagione scorsa (quella 2016/2017), la carriera di Trent ha avuto uno slancio importante che in un anno gli ha fatto raggiungere un valor di mercato importantissimo con un +23,5 milioni (ne valeva 1,5 soltanto un anno fa). Oggi la convocazione a Russia 2018 per consacrarsi come il nuovo terzino destro dell’Inghilterra presente e futura.