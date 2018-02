Alessia Macari, Wanda Nara e Jessica Melena. Una mora, una bionda e una castana dai capelli ricci. Chi sono? Tre volti noti del mondo social che pullula intorno al calcio giocato, rimbalza tra la carta patinata delle pagine del gossip ai programmi televisivi. La prima è la ciociara che ha vinto il Grande Fratello Vip: occhi dolce e forme generose, è legata a Oliver Kragl, esterno d'attacco del Foggia che milita in Serie B. La seconda è la regina della Rete per eccellenza: ex showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, madre di cinque figli che conserva un corpo da paura e da fare invidia alle più giovani.

Una bomba sexy e non solo, a giudicare dalla capacità di mettere in piedi e far fruttare ‘l'azienda di famiglia' (la società che gestisce diritti d'immagine e quant'altro graviti intorno alla coppia) che fattura circa 2 milioni di euro. E poi c'è la moglie sensuale ma fedelissima e innamoratissima di Ciro Immobile, la punta della Lazio che svetta in cima alla classifica marcatori della Serie A.

La dedica di Alessia al suo Oliver: Sei unico. I love you.

Cosa ci fanno tutte e tre assieme? Nel giorno di San Valentino oppure a poche ore dalla ricorrenza hanno voluto dedicare un messaggio speciale ai propri compagni/mariti. Alessia Macari, la Ciociara di Avanti un altro, ha esultato per il gol realizzato dal fidanzato Oliver Kragl, nella sfida di campionato contro il Palermo il Palermo: "Non ci sono parole per dirti quanto sei forte ! Sei il numero uno ! Il mio campione, sei unico I love you".

A post shared by Alessia Macari (@alessiamacari) on Feb 12, 2018 at 11:41pm PST

Il fascino di Wanda: L'amore e il destino non si scelgono.

Nel giorno di San Valentino non poteva mancare il messaggio social di Wanda Nara per Mauro Icardi. Sensuale, provocante: così appare nella foto che la immortala in un delicato gioco di trasparenze in pizzo davanti allo specchio. "Tutti abbiamo qualcuno per cui abbiamo perso la testa – si legge nel post pubblicato dalla bionda argentina -. L'amore e il destino non si scelgono. Buon San Valentino".

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Feb 13, 2018 at 2:38pm PST

La dolcezza di Jessica: Ti amo ogni giorno come se fosse il primo.

Ciro Immobile e sua moglie Jessica sono innamoratissimi, come testimoniano le foto che li vedono sempre l'uno accanto all'altro nei quadretti familiari più dolci assieme alle due figliolette. In occasione di San Valentino ha dedicato al marito un post molto romantico: "Tu che non chiedi mai… Tu che sei sempre lì… Sei il mio punto fermo. Sei sicurezza e serenità. Tu che mi hai donato questo amore forte e puro. Puro come il tuo animo. Ti amo ogni giorno come se fosse il primo!".