Questa è una notizia che farà di certo parlare i programmi rosa e di gossip della televisione Italiana nelle prossime settimane. Un evento davvero speciale, potrebbe portare la deliziosa Alessia Macari a vivere a Foggia, in Puglia. Un avvenimento che ovviamente ha a che vedere col cuore e con i sentimenti di Alessia Macari perché la showgirl è da tempo legata al giocatore di origini tedesche Oliver Kragl che si è recentemente trasferito dal Crotone alla squadra foggiana.

Il colpo del Foggia, in prestito Kragl.

Un trasferimento consumato in poche ore e che è diventato subito ufficiale. Se da un punto di vista del calcio non è di certo di primo piano, lo è per tutti gli amanti delle cronache rosa che seguono le vicende amorose dei vari giocatori. Oliver Kragl è comunque un nuovo giocatore del Foggia arrivando in prestito con diritto di riscatto dal Crotone. Per il giocatore di origine tedesca esperienze importanti in carriera anche con le maglie di Frosinone e Ried.

Mezzala di qualità classe '90.

Kragl è una mezzala o esterno offensivo mancino di centrocampo che probabilmente riuscirà a dare più qualità al Foggia e sicuramente sarà un’arma in più a disposizione di Stroppa. In caso di riscatto da parte del Foggia, il tedesco classe ’90 firmerebbe un triennale per restare con i rossoneri.

A post shared by Alessia Macari (@alessiamacari) on Jul 7, 2017 at 2:12am PDT

Alessia, la fidanzata più amata dagli italiani.

Alessia Macari è fidanzata già da qualche tempo con Oliver Kragl, giocatore tedesco, che si è trasferito in Puglia. Ovviamente anche Alessia Macari, sua compagna di vita sta preparando le valigie per iniziare una nuova avventura nella bellisima città pugliese, come attestato dal post pubblicato su Instagram dalla stessa showgirl.

A post shared by Alessia Macari (@alessiamacari) on Jan 14, 2018 at 6:55am PST

La showgirl, nata il 16 Ottobre 1993 a Dublino in Irlanda, nel nostro paese sta vivendo un periodo ricco di successi e soddisfazioni, sia nella vita privata che in quella professionale. Vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, recentemente ha preso parte alla trasmissione Rai. Kragl le ha anche fatto la classica proposta di matrimonio, prontamente accettata.