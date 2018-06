Aleksandr Golovin, 22 anni, è il calciatore del momento. Nome caldo quello del centrocampista del Cska Mosca sia al campionato mondiale di calcio – è stato tra i protagonisti del debutto vincente con l'Arabia Saudita – sia in chiave mercato per il forte interesse della Juventus. Assist e un bel gol su calcio di punizione hanno scandito la prestazione del talento della Russia, finito sotto i riflettori e pressato dalle domande sul suo futuro. Intervistato in tv, quando per l'ennesima volta gli menzionano i bianconeri e il Milan quali formazioni che sono sulle sue tracce, Golovin sbotta e reagisce male: toglie l'auricolare e abbandonando la diretta.

La trattativa della Juventus per Golovin. La trama dei contatti s'è fatta più fitta in queste ore, come confermato dallo stesso ad, Marotta. Al momento c'è distanza tra domanda del Cska (25 milioni di euro) e offerta da parte della Juventus (15 milioni) per un calciatore che ha destato impressioni positive nel ruolo di mezzala o di centrale, che ha caratteristiche offensive e prediglie partire da sinistra ed è stato assimilato a Pjaca o addirittura a Dybala.

Stellina della Russia. Il Mondiale in patria è sicuramente la miglior vetrina che Golovin potesse avere ma non mancano le critiche nei suoi confronti. In un'intervista a TMW Kanchelskis non è stato affatto tenero nella valutazione del ragazzo: "In Russia non ci sono più tanti talenti come una volta – ha ammesso l'ex calciatore che è arrivato a definire ‘terribile' il livello tecnico di buona parte dei giovani calciatori -. Golovin alla Juventus? Sta scherzando? Non credo proprio la Juventus possa essere interessata a lui. Golovin è un buon giocatore ma credo che al massimo sia a livello di una squadra da media classifica di Serie A".