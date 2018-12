L'incidente in auto nell'estate scorsa, mentre si recava a Milano dopo aver salutato tutti a Trigoria. Le polemiche per la foto con Fabrizio Corona in discoteca e adesso anche una brutta storia di truffa e assegni contraffatti di cui è rimasto vittima. E' Radja Nainggolan il protagonista di vicende extra-calcistiche che – complici gli infortuni – hanno spostato i riflettori su di lui più per quanto accaduto fuori dal campo che per le prodezze da ninja sul rettangolo verde.

Libretto di assegni clonato

Cosa è successo questa volta al centrocampista belga dell'Inter? Non ha alcuna colpa essendo stato derubato da una banda di malviventi che ha base a Roma e mette in atto raggiri clonando libretti di assegni. Trafugati i codici del calciatore, per gli ‘hacker' è stato un gioco da ragazzi ripulire il conto del giocatore. A quanto ammonta il bottino? Una bella somma… 150 mila euro prelevati dal deposito in banca. La denuncia per la truffa subita ha fatto scattare le indagini e aiutato a ricostruire la vicenda di cui si sta occupando la Procura di Velletri, considerato che il primo ‘cheque' è stato incassato nel Lazio.

Una puntata finita male al Casinò

Com'è possibile che informazioni così strettamente personali di un correntista siano finite nelle mani dei ladri? Quale stratagemma hanno utilizzato per aggirare i controlli e venire in possesso dei codici? La risposta è in un particolare emerso in queste ore: Nainggolan, che ama sfidare l'alea del gioco al Casinò, ad agosto scorso – prima dell'inizio del campionato – s'era recato a Montecarlo e aveva puntato ai tavoli cifre importanti. La fortuna, però, non gli è stata amica e per coprire le perdite pagò con assegni, uno di quelli è risultato clonato dai truffatori.

Nainggolan e la passione per il gioco d'azzardo

Non è la prima volta che il centrocampista dell'Inter s'è recato al Casinò. La passione per il gioco d'azzardo l'ha portato altre volte al tavolo verde con alterne fortune. Anzi, a giudicare da quanto emerso nel corso delle indagini, in passato Nainggolan ha già perso altre somme di denaro importanti, tutte coperte con assegni.