Da sempre il mondo del calcio e chi lo vive compie incroci ‘pericolosi' che portano i suoi protagonisti al centro di critiche e polemiche. Soprattutto se le frequentazioni che vengono riconosciute o dichiarate non collimano con l'opinione pubblica generale e riguardano personaggi a loro modo scomodi. Come Fabrizio Corona, da sempre circondato tanto dai propri sostenitori quanto da chi lo condanna e accusa di essere un pessimo esempio per gli altri, soprattutto i giovani.

Così, non mancheranno di arrivare in questi giorni nuove accese critiche stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dall'ex fotografo dei Vip, finito più volte in disgrazia, condannato e oggi fuori di prigione, concentrato nel continuare a professare il proprio stile di vita con una coerenza che mai gli ha fatto rinnegare il suo passato. Intervista in cui ha ricordato di frequentare il mondo del calcio e i suoi protagonisti.

Le ultime dichiarazioni in tv

Nomi ‘pesanti' come Nainggolan, Balotelli o Cristiano Ronaldo, nella chiacchierata in televisione con Piero Chiambretti per la trasmissione "La Repubblica delle donne" in onda sulle reti Mediaset. In cui l'ex paparazzo ha dichiarato di essere amico o almeno incontrare spesso e volentieri alcuni giocatori come il centrocampista belga, ieri alla Roma oggi all'Inter, o Mario Balotelli, attaccante in forza attualmente al Nizza.

Le critiche sulla vita privata

Non proprio due ‘bravi ragazzi‘, visto che sia il belga che l'italiano hanno avuto trascorsi molto criticati per come vivono la loro vita privata, spesso border line, di certo senza pensare di dover dar conto o giustificazione a terzi. Nulla di grave, ma molto spesso al centro del mirino di chi vorrebbe da parte di professionisti del pallone un atteggiamento più maturo, responsabile o equilibrato come esempio da dare ai più giovani.

La compagnia dei cattivi ragazzi

E se l'ultimo endorsement arriva da Fabrizio Corona, altro ‘bad boy' del het set nostrano, la miscela rischia di diventare esplosiva: "Si dice in giro che esco con dei giocatori, come ad esempio Nainggolan? Sì, ci troviamo in giro e per questo li frequento. Anche con Balotelli ci vedevamo di solito. Anche perché non saprei che fare con i bravi ragazzi".

Cristiano Ronaldo e il presunto stupro

Dunque, amicizie ‘particolari' per molti definibili trasgressive al di là di verificare nel merito come si consumino quegli incontri. Di certo, Corona, sottolinea che non frequenterebbe personaggi famosi fuori dalle sue corde, come Cristiano Ronaldo ad esempio, sul quale però si sofferma scagionandolo dalle recenti accuse che lo hanno visto coinvolto nel presunto stupro avvenuto a Las Vegas anni fa: "Lo stimo, ma non saprei cosa dirgli. Se penso che abbia fatto quello di cui è accusato? Penso che non ci sia stata violenza, penso che abbia magari esagerato negli atteggiamenti. Non ci credo"