Una scossa. Il segnale che l'elettroencefalogramma non è piatto. La prova che l'Inter, al di là dei rovesci in campionato e della zona Champions persa e divenuta appannaggio delle romane, c'è ed è pronta poco alla volta a risollevarsi. Se Skriniar rappresenta una piacevole sorpresa, il prossimo colpo dovrebbe invece rappresentare la conferma delle intenzioni da parte della proprietà cinese di dare maggiore solidità alla squadra e al progetto. Questioni di Fairplay finanziario, obblighi di bilancio e ragion di Stato, hanno imposto una crescita lenta, la necessità di fare mercato centellinando ogni mossa e in questo senso la qualificazione alla prossima Coppa diventa uno snodo fondamentale per il futuro. In questo senso aver messo le mani sul 26enne difensore centrale olandese, De Vrij, è la testimonianza che l'orizzonte non è poi così limitato.

Comunico ufficialmente che il club ritira la proposta di rinnovo fatta a Stefan De Vrij per motivi che riveleremo solo più avanti – ha ammesso il diesse della Lazio, Tare, prima della gara di campionato col Verona -. A fine stagione le nostre strade si separeranno.

in foto: La scheda di De Vrij in stagione (fonte Transfermarkt)

Dove andrà De Vrij. Perché è fallita l'opportunità di restare nella Capitale nonostante la disponibilità del club? Non c'è ancora una versione ufficiale mentre indiscrezioni raccontano che il tira e molla sugli aspetti economici potrebbe essere alla base della rottura. O, più semplicemente, che il difensore abbia in animo già da tempo di immaginare altrove il proprio futuro. Del resto, le offerte non mancano.

Il tentativo fallito della Lazio. La proposta della società capitolina racconta di un rinnovo di un anno con aumento dell'ingaggio (2.5 milioni) e clausola ‘bassa' fissata a 25 milioni. Proprio il particolare della clausola contenuta sembrava aver fatto la differenza nel consenso espresso dal calciatore: per la serie, io dico sì ma se arriva una squadra più importante (il Barcellona?) disposta a versare quella cifra ci salutiamo da buoni amici.

Perché l'Inter è in leggero vantaggio. A giudicare dall'evoluzione della vicenda l'addio a fine stagione avrà un altro tono. Chi c'è dietro il rifiuto di De Vrij? Non è un mistero che dall'estero sia stato il club blaugrana a mettere gli occhi su di lui ma la pista al momento più calda è quella interista con i nerazzurri che sarebbero un passo davanti agli altri in virtù di un contratto quinquennale da 4.2 milioni di euro più bonus a stagione. Ma ancora non è detta l'ultima parola.