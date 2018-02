Stephan de Vrij andrà a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non rinnoverà con la Lazio. A ufficializzare la partenza del centrale olandese nella prossima sessione di mercato è il d.s. Igli Tare: nonostante l'ex calciatore e Claudio Lotito si sono spesi molto in questi mesi per intervenire soprattutto sul giocatore, convinto al telefono durante le vacanze di gennaio, l’accordo di prolungamento sarebbe sulla base di un solo anno con un aumento dello stipendio a 2,5 milioni all’anno e con l’inserimento della clausola rescissoria a 25 milioni era stato trota ma allo scambio del contratto da far leggere alla Seg, l’agenzia olandese che gestisce De Vrij, qualcosa si è inceppato.

Quello dell'olandese non è il primo caso di giocatore che lascia i biancocelesti a zero o comunque a un anno dalla scadenza dopo una tormentata e fallimentare trattativa di rinnovo: negli ultimi anni si ricordano i casi di Goran Pandev, che a fine 2009 riuscì addirittura ad ottenere lo svincolo (la Lazio lo aveva messo fuori rosa visto che aveva rifiutato il rinnovo); Lucas Biglia e Keita Balde: la società capitolina ha provato senza successo a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2019 ma le trattative sono state vane con l'argentino che si è accasato al Milan e il senegalese al Monaco e nelle casse sono arrivati quasi 50 milioni di euro.

Tare scarica de Vrij: A fine stagione lascerà la Lazio.

Il Direttore Sportivo della Lazio, Ighli Tare, nel pre-partita di Lazio-Hellas Verona ai microfoni di Premium Sport si è espresso in maniera forte e chiara, non lasciando spazio a fraintendimenti o strumentalizzazioni

Se sono ancora fiducioso che De Vrij possa firmare con noi? Penso che ritireremo la proposta che gli abbiamo fatto, i motivi li diremo più avanti: c'è un limite a come sono andate le cose, è una questione di correttezza. Lui è stato un professionista eccezionale, ha dato tanto alla Lazio e la Lazio ha dato tanto a lui, ma a fine stagione le nostre strade si divideranno.

A Tare e alla dirigenza biancoceleste ha lasciato capire che non è rimasto soddisfatto del comportamento del difensore olandese ma non si è fatto scappare nulla

Non c'è nulla di male, ringraziamo Stefan per quello che ha dato ma per ora non diciamo i motivi della separazione: dobbiamo guardare avanti, siamo cresciuti tanto e continueremo a farlo. L'unica cosa certa è che nel mondo i giocatori non mancano e noi dovremo essere bravi a trovarli.

Inter, Barça e Juve sul difensore.

Inter e Barcellona si sono dimostrate le società più interessate a ingaggiare l'olandese. Il lungo corteggiamento dei nerazzurri potrebbe aver portato i suoi frutti e che dal prossimo luglio possa essere a Milano a rinfoltire la difesa di Spalletti: per il centrale sarebbero pronti 4 milioni di euro a stagione per 5 anni. Non è da trascurare la pista Barça, che ha cercato il difensore nelle ultime settimane, e l'interesse della Juventus.