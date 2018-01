Ronaldo Luís Nazário de Lima e Arthur Antunes Coimbra Zico: una coppia che tutti avrebbero voluto vedere nella propria squadra del cuore, e che avrebbe fatto la fortuna della "Selecao" brasiliana. Un sogno per molti appassionati, che si è avverato in occasione di un'intervista pubblicata sul canale YouTube dell'ex attaccante dell'Udinese: "Canal Zico 10". I due si sono infatti ritrovati fianco a fianco per parlare di calcio e della carriera del Fenomeno.

Tra gli argomenti toccati, anche la decisione di Neymar di lasciare il Barcellona per il Paris Saint-Germain: "Secondo me è stato un passo indietro dal punto di vista sportivo – ha dichiarato Ronaldo – Ognuno è poi libero di decidere le sfide da affrontare. Anch'io, ai miei tempi, giocavo nel Barcellona e andai all'Inter ma allora il campionato italiano era molto più competitivo".

La forza di Ronie.

Durante l'intervista, sono stati molti gli aneddoti raccontati dal Fenomeno. Come quello relativo al suo primo provino da calciatore: "Ero andato a fare una prova a Valqueire – ha ricordato l'ex attaccante dell'Inter – Il calcio a 5 era molto giocato, c’erano 50 bambini. Volevo giocare ala destra ed era il ruolo in cui c’erano più bambini. A sinistra non mi trovavo bene, c’era fila in ogni posizione. In porta però erano solo tre, ho fatto la prova come portiere e l’ho superata. Poi in allenamento ho cambiato posizione non sono tornato più tra i pali".

Dopo aver ricordato la sua prima esperienza da bambino, Ronaldo ha poi voluto dare un prezioso consiglio a chi vuole intraprendere la carriera di calciatore: "I giovani oggi devono ricordarselo: nel calcio bisogna applicarsi – ha concluso il Fenomeno – Fino quando non hai un infortunio e quello ti rende più forte. Io al mio primo infortunio serio all’Inter, quando avevo 24 anni, ho scoperto una forza dentro di me che non sapevo neanche di avere"