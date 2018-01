Il Paris Saint-Germain continua la sua cavalcata verso gli obiettivi stagionali e la stasera ha staccato il pass per la semifinale della Coupe de la Ligue grazie al 2 a 0 contro l'Amiens. Le reti di Neymar e Rabiot permetteranno alla squadra di Unai Emery di sfidare il Rennes nel penultimo atto del trofeo.

Allo Stade de la Licorne i parigini hanno approfittato dell'espulsione di Gurtner al 34′ e nella seconda frazione hanno preso il largo grazie alla maggiore qualità presente nella loro rosa. Non poteva mancare l'episodio controverso che ha dovuto far intervenire il VAR ma tutto è andato bene proprio grazie al controllo video.

Neymar omaggia Ronaldo il Fenomeno.

Non passa mai inosservato Neymar. Il brasiliano ha celebrato il suo goal all'Amiens con un'esultanza molto particolare: l'ex Barcellona ha realizzato il suo 20° centro stagionale dal dischetto e ha festeggiato togliendosi la scarpa e mettendola in testa. In molti hanno pensato alla solita situazione grottesca ma si è trattato di omaggio a Ronaldo, visto che il numero 10 parigino indossava il restyling della scarpa del Fenomeno. Un tributo tutto in "salsa carioca".

VAR decisivo sul goal di Rabiot.

Adrien Rabiot ha segnato il goal del 2-0 al 78′ ma l'arbitro Rainville non si era accorto che la palla aveva oltrepassato la linea di porta e ha dovuto la revisione dell'azione da parte dei due arbitri al VAR. Le immagini sono state chiare da subito ed è stata convalidata la rete del centrocampista parigino che con un bel colpo di testa aveva messo al sicuro la gara per il Paris Saint-Germain.

Le semifinali della Coupe de la Ligue.

Paris Saint-Germain-Rennes

Monaco-Montpellier