Ad inizio febbraio con il suo Crotone si è reso protagonista di un'impresa a San Siro costringendo l'Inter al pareggio e raccogliendo a fine gara il tributo del popolo nerazzurro che non lo ha mai dimenticato. Un feeling unico quello tra la tifoseria interista e Walter Zenga, l'ex "uomo ragno" che ha difeso i pali della formazione milanese prima nelle Giovanili e poi in prima squadra dal 1982 al 1994. Tifosi che alla vigilia di Crotone-Lazio hanno chiesto a Zenga di vincere anche per loro, con un ko dei capitolini che permetterebbe all'Inter, in caso di successo sul Sassuolo, di piazzare il sorpasso in classifica avvicinandosi alla Champions in attesa dello scontro diretto dell'ultima giornata. Zenga però è concentratissimo solo sulla sua squadra.

Le richieste dei tifosi dell'Inter al grande ex Walter Zenga

Subito dopo la vittoria di Udine i tifosi dell'Inter si sono scatenati. In vista di Crotone-Lazio, il popolo nerazzurro si è riversato sui social inondando i profili di Walter Zenga con una pioggia di messaggi. Tutti con lo stesso letimotiv, richieste e incoraggiamenti in vista del confronto con i capitolini per un Crotone che in caso di vittoria regalerebbe ai nerazzurri la possibilità del sorpasso in classifica con un successo sul Sassuolo. "Mister, batti la Lazio. Fallo per la nord”, "Walter domenica con la Lazio facci un regalo, fallo per l’Inter", "Sei già nella storia nerazzurra da decenni (e nei nostri cuori) Se i tuoi ragazzi battono la Lazio, ti faremo santo. San Walter come San Siro". Tanti riferimenti al passato interista di Zenga per quello che viene considerato come un "favore" ai suoi ex colori.

Zenga pensa solo al Crotone, il tecnico infastidito dal tam-tam social

Nella classica conferenza stampa della vigilia di Crotone-Lazio, il tecnico dei rossoblu si è dimostrato quasi infastidito per le notizie relative ai favori da fare all'Inter per consentire ai nerazzurri di arrivare in Champions resistendo alla Lazio. La sua squadra dovrà vincere solo ed esclusivamente per la salvezza e Zenga lo ribadisce in tono perentorio: "Io sono l'allenatore del Crotone, io penso solo al Crotone e non penso a nessun altro. Io devo vincere per la mia squadra, la mia città, il mio club, i miei tifosi. Non sopporto di essere paragonato ad altre cose".

L'Inter padrona del suo destino, parola dell'allenatore dei rossoblu

Il destino dell'Inter non dipende dal Crotone per Zenga. Se vorrà qualificarsi in Champions, la squadra di Spalletti non dovrà pensare al risultato di Crotone-Lazio, ma a vincere le ultime due gare contro Sassuolo e, quello che è un vero e proprio scontro diretto, con la Lazio: "L‘Inter se vince due gare è in Champions: il destino è nelle loro mani non nelle mie. Io c'entro solo col Crotone. Io mi sento tanto parte di Crotone, sono fatto così. Ci metto tutto per fare in modo che ci sia una simbiosi con l'ambiente in cui si lavora perché così l'obiettivo si raggiunge sempre".