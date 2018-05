Per arrivare in Champions League, l'Inter si affida a Walter Zenga. Sembra essere tornati negli anni '80 quando l'Uomo Ragno difendeva la porta nerazzurra, ma siamo ben radicati nel 2018 e la realtà è comunque la stessa: quando la Beneamata chiama, il suo numero 1 risponde. E anche questa volta si vedrà se lo farà al meglio perché le sorti interiste per il quarto posto passano anche dall'attuale tecnico del Crotone.

Il feeling con l'Uomo Ragno. Corsi e ricorsi, incroci del destino, antichi amori che risbocciano sempre. Come quello tra Zenga e il popolo nerazzurro, mai svanito, malgrado negli ultimi decenni le strade non si sono mai più incrociate. Ma lo faranno, il prossimo weekend, quando alla 37a giornata il Crotone ospiterà la Lazio e l'Inter giocherà in casa contro il Sassuolo. Un incrocio virtuale ma reale: se i calabresi riusciranno a battere i capitolini e l'Inter in contemporanea farà suo il risultato di San Siro, ci sarà il sorpasso in classifica. E tutto cambierà.

Sfida all'Olimpico. All'ultima giornata è previsto lo scontro diretto per un posto in Champions all'Olimpico dove l'Inter sarà ospite della Lazio. Arrivarci davanti in classifica vorrebbe dire molto – se non tutto – mentre dover fare ad ogni costo risultato significherebbe giocarsi un azzardo con la Dea Bendata.

Due punti da rimontare. Dopo il pareggio interno dei celesti di Inzaghi con l'Atalanta e la vittoria in goleada di Udine da parte dei nerazzurri i tifosi interisti hanno riacceso i cuori e rilanciato la sfida alla Lazio. L'Inter è sotto di 2 punti e perché avvenga il miracolo c'è bisogno di Walter Zenga. Il suo Crotone, infatti, si giocherà la permanenza in Serie A contro i capitolini, nell'ultimo match interno di stagione. Che non potrà sbagliare.

San Walter da Crotone. E da qui, si è scatenata la catena virtuale che ha inondato l'account personale dell'Uomo Ragno sui social con le richieste da parte dei suoi tifosi, tutti ovviamente interisti, che hanno pigiato il piede sul cuore, l'affetto, l'amore che Zenga ha sempre confessato per la società berazzurra. "Vinci per te e per noi", "Mister, batti la Lazio. Settimana prossima vincete! Fallo per la nord”, "Walter domenica con la Lazio facci un regalo, fallo per l’Inter". E ancora: "Sei già nella storia nerazzurra da decenni (e nei nostri cuori) Se i tuoi ragazzi battono la Lazio, ti faremo santo. San Walter come San Siro"