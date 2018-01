Anche oggi che ha appena firmato con il Velez, il suo primo club argentino, Mauro Zarate ricorda volentieri gli anni passati in Italia. Dopo il suo ritorno, durante il quale ha ricevuto un'accoglienza speciale al suo arrivo a Buenos Aires (erano in centinaia i tifosi accorsi per festeggiarlo), l'ex "Zarate Kid" di Lazio, Inter e Fiorentina ha rilasciato un'intervista a Tyc Sports nella quale ha rivelato un curioso aneddoto legato ad un campione incontrato durante la sua esperienza nella Serie A italiana: Paolo Maldini.

L'ex capitano rossonero è stato infatti uno dei grandi difensori che l'attaccante argentino ha avuto l'onore di affrontare nel nostro campionato: "Ci ho giocato contro che lui aveva già quasi 37 anni, lo avrò puntato una dozzina di volte e non sono mai riuscito a superarlo".

Il consiglio della moglie Natalie.

"Al termine di una di quelle partite – ha ricordato Zarate – Andai da lui per scambiare la maglia e quando se la tolse restò in silenzio. "Bene", gli dissi, "la mia te la do dentro". Ma per liquidarmi mi disse: "No, no, lascia…". Il secondo anno però la prese". Dopo aver iniziato la stagione con l'Al Nasr, Zarate ripartirà dunque dal club del sobborgo di Buenos Aires: una scelta dettata anche da ragioni extra calcistiche e fortemente appoggiata dalla moglie Natalie.

"Quando le è stato diagnosticato per la seconda volta il tumore al seno, dopo la prima operazione, ho anche pensato di smettere – ha rivelato l'argentino alla "Gazzetta dello Sport" – È quanto di più terribile abbia mai vissuto. Con lei e i miei figli abbiamo avuto momenti di grande sconforto. E' stata lei a convincermi di continuare e ora che sta meglio ammetto di aver fatto bene a seguire il suo consiglio".