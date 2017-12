A pochi giorni dalla fine del 2017, il nuovo proprietario e presidente del Milan torna in Italia per il derby di Coppa Italia contro l'Inter. Prima del suo sbarco all'aeroporto della Malpensa, il numero uno del club rossonero ha però voluto inviare una lettera a Marco Fassone, Massimiliano Mirabelli, ai giocatori e ai tutti dipendenti del club rossonero. Oltre agli auguri di Natale e di felice anno nuovo, Yonghong Li ha ribadito il suo impegno e la sua volontà nel far tornare grande il club: "I giorni trascorsi insieme nel 2017 mi hanno fatto percepire in maniera sempre più profonda il valore dei colori rossoneri, e il senso di responsabilità nei confronti del club. Nonostante vi sia spesso una grande distanza che ci separa, io sono sempre al vostro fianco, sempre a lottare insieme a voi".

L'obiettivo di Mr. Li.

A quattro mesi dalla sua ultima apparizione e dopo le polemiche che hanno accompagnato la decisione dell'Uefa in merito al "voluntary agreement", Yonghong Li vuol dunque star vicino alla squadra in questo momento delicato: "Il passato glorioso del Milan è impresso in tutti i nostri cuori – ha scritto il patron milanista – Il nuovo capitolo dobbiamo scriverlo noi tutti insieme, dedicandoci in tutto e per tutto per il sano e duraturo sviluppo del club, e la continua crescita del livello tecnico della squadra. Tornare nuovamente tra i principali club europei deve essere l’obiettivo costante e comune per ognuno di noi. In questo percorso è inevitabile che si incontrino difficoltà e ostacoli, ma noi, da grande famiglia quale siamo, ci sosterremo fianco a fianco e ci incoraggeremmo a vicenda".

Onorare la maglia.

"Ho piena fiducia in questa grande famiglia, sono sicuro che riusciremo a superare ogni ostacolo, poiché voi tutti rappresentate le fondamenta necessarie per tornare sul tetto d’Europa. Per riuscirci mi auguro con tutto il cuore che i nostri giocatori affrontino ogni momento dell’allenamento e della partita con un impegno senza pari, e che combattano sempre: per il fatto che siamo il Milan, per la maglia che indossano, e per tutti i tifosi che ci sostengono. Allo stesso modo auspico vi sia sempre anche la piena e sincera collaborazione di tutto il management e i dipendenti del club, che si lavori uniti e che ci si impegni tutti insieme per il raggiungimento dell’obiettivo comune. Io vi sosterrò con forza".