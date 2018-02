Momento magico per William, che dopo aver segnato contro il Barcellona in Champions, si è ripetuto contro il Manchester United in Premier League. In entrambi i casi però il Chelsea ha incassato poi la rimonta degli avversari: se Messi ha pareggiato i conti nella sfida interna con i blaugrana, è andata anche peggio contro i Red Devils con Lukaku e Lingard che hanno regalato i 3 punti a Mourinho. Proprio nel big match di campionato, il trequartista brasiliano si è reso protagonista di un curioso e simpatico episodio, sfruttando il suo proverbiale "passo felpato".

Mourinho e il pizzino per Matic in United-Chelsea.

Tutto è accaduto nella ripresa. Dopo aver completato la rimonta con il gol di Lingard, Mourinho ne ha approfittato per dare indicazioni ai suoi giocatori. Ecco allora che ha chiesto al suo difensore centrale di dare le sue istruzioni al compagno Matic, attraverso un foglietto di carta. Il difensore allora si è indirizzato in campo verso il centrocampista consegnandogli il pizzino dello Special One

La furbata di Willian, prova a spiare sul foglietto di Matic.

A quel punto ecco che entrato in scena Willian. Il brasiliano del Chelsea, ha osservato la scena e con fare indifferente si è avvicinato al suo ex compagno di squadra Matic. L'ex Shakhtar ha provato a leggere le indicazioni di Mourinho a Matic, che però accortosi delle volontà dell'avversario si è allontanato leggendo tutto velocemente. Alla fine tutto si è concluso con un sorriso di Willian, per un siparietto davvero curioso.

Il bel gesto di Mourinho, regala gli appunti ad un giovane tifoso.

A proposito di foglietti di carta, protagonista anche l'autore degli stessi ovvero José Mourinho. Il manager portoghese che è solito prendere appunti durante le sue partite, a fine gara ha consegnato uno dei suoi pizzini ad un giovanissimo tifoso presente vicino alla panchina. Grande felicità per il bambino, e bel gesto dell'allenatore che in precedenza aveva sotterrato l'ascia di guerra con Antonio Conte dopo le risse verbali degli ultimi mesi.