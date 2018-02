Gli occhi di tutta l'Inghilterra, e non solo erano, puntati su loro due. José Mourinho e Antonio Conte, in occasione di Manchester United-Chelsea, sono riusciti a catalizzare l'attenzione collettiva. Più di una giocata, più di un episodio, più di un gol e per qualcuno addirittura più dell'esito della partita vinta dai padroni di casa in rimonta 2-1: la curiosità di tanti era soprattutto sull'atmosfera tra i manager, protagonisti negli ultimi mesi di un pesantissimo scontro verbale, che ha infiammato tv e tabloid. E le sorprese non sono mancate, tra saluti con strette di mano, atteggiamenti quasi a specchio a bordo campo e addirittura una carezza dopo il fischio finale.

Mourinho prende l'iniziativa, la stretta di mano con Conte è gelida.

Andiamo con ordine. La grande attesa del pre-partita sull'atteggiamento tra i due è andata delusa nel tunnel che porta al campo con Mou e Conte distanti e separati, al seguito delle rispettive squadre. Poi la prima "svolta", lo Special si avvicina al salentino già sul terreno di gioco ed ecco la stretta di mano, seppur sbrigativa e senza guardarsi in faccia. Più tesa l'espressione del salentino, che non è apparso stupito della situazione.

Il siparietto nel primo tempo di United-Chelsea.

Durante la partita i due si sono resi protagonisti di un vero e proprio show. Uno show iniziato con un siparietto curioso intorno al 15′: grande avvio dei Blues e Mourinho al limite della sua area tecnica sembra scambiare una battuta con il collega nemico. La reazione di Conte, seppur fugace, in questo caso non può essere gelida. Sorriso ricambiato in una frazione di secondo, e i due tornano a concentrarsi sulla partita. Curioso come le immagini immortalino gli allenatori quasi nella stessa posizione, a specchio, nel dare indicazioni ai rispettivi giocatori.

La carezza di Mourinho a Conte.

Nel frattempo Lukaku e Lingard sul terreno di gioco rispondono alla rete iniziale di Morata, regalando il successo ai Red Devils. Ecco l'attesissimo triplice fischio con Mourinho e Conte che si avvicinano e si salutano con una stretta di mano, con il portoghese che addirittura rifila una carezza all'altezza della nuca all'avversario prima di lasciare il campo. Nel post-partita poi entrambi hanno chiosato sull'argomento considerato un discorso chiuso davanti ai microfoni dei cronisti.

Mou-Conte, pace fatta o situazioni di facciata?

Le dichiarazioni al vetriolo dunque sono state definitivamente lasciate nel passato, per un rapporto tornato ad essere quantomeno civile? Non tutti sono d'accordo, perché conoscendo entrambi gli allenatori e il loro carattere forte, difficile pensare ad un improvviso reset solo per dare un segnale distensivo. Quanto accaduto tra Mourinho e Conte in United-Chelsea rappresenta intanto un bella conclusione a prescindere, che allontana il ricordo di frasi e attacchi assolutamente fuori luogo che si spera non si ripetano più