Jesse Lingard urla "Manchester United". All'Old Trafford c'era grande attesa per l'incontro tra José Mourinho e Antonio Conte dopo le polemiche dello scorso gennaio e il saluto è arrivato sia prima che dopo il match, a dispetto dei tanti che parei negativi dei giorni scorsi. I Red Devils hanno urlato insieme al loro jolly offensivo che con il suo colpo di testa ha permesso di battere il Chelsea per 2 a 1 dopo il pareggio di Romelu Lukaku alla fine del primo tempo e hanno ribaltato il vantaggio iniziale dei Blues con Willian.

Il Chelsea ha giocato meglio nel primo tempo con un buon possesso e delle verticalizzazioni ma nella ripresa il Manchester United ha avuto la meglio grazie all'occupazione del campo da parte dei suoi centrocampisti e all'impatto dei cambi. Probabilmente il pareggio sarebbe stato più giusto ma a decidere la gara è stato il cambio di Mou, che ha inserito Lingard al posto di un Martial troppo discontinuo. Ottima prova in mediana di Matic e buon lavoro al suo fianco di McTominay. Continua il magic moment di Willian.

Le formazioni.

José Mourinho ha schierato il suo United con un 4-3-3 che ha visto De Gea tra i pali; Valencia, Smalling, Lindelof, Young in difesa; Pogba, Matic e McTominay in mediana a supporto del tridente Martial, Lukaku e Sanchez. Antonio Conte non ha cambiato il suo Chelsea e ha mandato in campo il 3-4-2-1 con Azpilicueta, Christensen e Rudiger a difesa di Courtois; Moses, Kanté, Drinkwater e Alonso in mediana con Willian e Hazard a supporto di Morata.

Lukaku risponde a Willian: scintille a Old Trafford.

È partito fortissimo il Chelsea che ha voluto mettere subito in chiaro l'idea di partita che aveva studiato e al 4′ ha colto subito una traversa con Morata su cross al volo di Alonso da sinistra. Azione davvero bella, peccato per la mancata definizione. Dopo l'inizio dirompente dei Blues, il Manchester United si è affacciato dalle parti di Courtois con Alexis Sanchez che ha mancato un'occasione abbastanza clamorosa per i suoi standard ma ha colpito la palla in precario equilibrio e la chance è sfumata.

in foto: La Heatmaps della prima frazione di gioco tra Manchester United e Chelsea. (whoscored.com)

Al 31′ Willian ha portato in vantaggio il Chelsea all'Old Trafford con il suo 43° goal in Blues: il brasiliano fa partire il contropiede e lo va a chiudere con un tiro sul primo palo e vede De Gea che non riesce ad essere reattivo e a respingere il tiro del jolly offensivo dei Blues. Dopo la rete con il Barcellona di mercoledì, ecco un'altra realizzazione importante per Willian che fa valere la sua corsa e la sua tecnica in una difesa del Manchester non proprio impeccabile nella chiusura degli spazi.

Al 39′ è arrivato il pareggio dello United grazie a Romelu Lukaku che ha battuto Courtois da breve distanza dopo uno scambio veloce tra Sanchez, Martial e lo stesso numero 9 dei Red Devils. È il 13°goal in Premier League per il centravanti belga che era entrato poco nella manovra offensiva fino a quel momento.

Lingard regala la vittoria a Mou.

Nella ripresa è partito meglio lo United ma non sono arrivati grandi pericoli per la porta di Courtois, visto che non sono arrivate conclusioni verso la porta dei Blues. L'azione più bella della gara è arrivato intorno al 65′ quando Alexis Sanchez ha saltato due uomini e ha crossato per Lukaku che con una rovesciata bellissima ha colpito verso la porta ma Courtois con un grande istinto ha respinto l'assalto. Bello il cross, bella la conclusione e bella la parata. Calcio allo stato puro.

Al minuto 75 è arrivato il sorpasso dello United con Jesse Lingard, entrato da poco al posto di Martial, che ha incornato da buona posizione un cross al bacio di Lukaku. Il jolly offensivo dei Red Devils si è inserito in maniera perfetta alle spalle di Christensen e ha battuto Courtois con una conclusione in contro tempo.

All'83' è stato annullato un goal a Morata per una posizione di offside che, però, rivedendo le immagini è davvero millimetrica. Al triplice fischio Mourinho e Conte si sono salutati e hanno proseguito per la loro strada, senza dare adito ad altre polemiche o dietrologie. Con questa vittoria i Red Devils staccano il club londinese di 6 punti e tengono a debita distanza anche il Liverpool e il Tottenham.

Il migliore: Romelu Lukaku.

È sempre sul banco degli imputati perché non riesce ad essere decisivo nei momenti importanti ma oggi questa "etichetta" l'ha rispedita ai mittenti: Romelu Lukaku ha trovato la rete del pareggio, dopo una combinazione bella e veloce tra i componenti del tridente, e ha messo lo zampino nel goal decisivo con un cross al bacio che Lingard deve solo metterla in rete. Ha mostrato più voglia di lottare rispetto ad altre volte ed è stato molto utile per i suoi compagni di squadra: oggi Lukaku ha vinto la sfida con il suo avversario diretto, Alvaro Morata, ed ha dato una grande mano ai suoi a vincere uno scontro diretto per la seconda posizione.