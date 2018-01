Dopo la polemica per il presunto mancato rigore assegnato a Icardi in Inter-Roma, Wanda Nara torna a provocare sui social. Questa volta la compagna e agente del capitano dell'Inter ha fatto tremare i tifosi nerazzurri postando dei contenuti su Instagram relativi ad un viaggio a Madrid. Non è un mistero l'interesse del Real nei confronti di Maurito e la didascalia della biondissima argentina "travel to work", ovvero "Viaggiare per lavoro", ha fatto pensare ad una possibile missione di mercato.

Wanda Nara, viaggio di lavoro a Madrid. Tifosi preoccupati.

La moglie di Mauro Icardi ha innanzitutto postato su Instagram una foto in aereo in compagnia di uno dei figli, munito di poggiatesta nerazzurro, accompagnando il tutto con la didascalia "travel to work". La destinazione del volo è Madrid come confermato poi in una delle sue stories. Ecco allora che i tifosi hanno subito pensato ad un viaggio di lavoro incentrato sul mercato, per valutare magari l'interesse del Real nel mirino del compagno.

Inter, Icardi nelle ultime notizie di calciomercato del Real Madrid.

Il Real Madrid già da tempo ha iniziato a seguire con interesse le prestazioni di Mauro Icardi. Il capitano dell'Inter è considerato uno dei primi obiettivi di mercato per garantire un'alternativa a Benzema al centro del super attacco di Zidane. Impossibile operare nell'immediato, anche per la chiusura dello stesso giocatore, per un affare che potrebbe invece concretizzarsi a luglio quando bisognerebbe pagare 110 milioni di clausola rescissoria. Una cifra alla portata dei campioni d'Europa che risparmierebbero tra l'altro rispetto agli altri top player nel mirino ovvero Neymar e Kane.

Wanda smentisce, ecco i motivi del viaggio a Madrid.

A smentire la missione di mercato ci ha pensato poi la stessa signora Icardi, chiarendo che alla base del suo viaggio a Madrid c'è solo la possibilità di effettuare uno scalo per poi ripartire verso l'Argentina. Un viaggio in patria, quello di Wanda Nara, per partecipare ad alcune puntate di una trasmissione televisiva. E' chiara però la volontà di provocare per l'agente del capitano dell'Inter che probabilmente ha voluto lanciare un messaggio a società e tifosi.