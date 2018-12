Wanda Nara provoca. Questa volta non ci riferiamo all'ennesima foto con un look sexy della biondissima argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, ma dei festeggiamenti particolari per il compleanno di uno dei figli avuti con Maxi Lopez, suo precedente compagno. Su Instagram infatti, Wanda ha raccontato a suon di foto la festa per il piccolo Coki: impossibile non notare la speciale coreografia con palloncini bianconeri, che hanno fatto infuriare i tifosi dell'Inter. Impossibile infatti non pensare alla querelle sul rinnovo contrattuale di Maurito, e sulle recenti dichiarazioni della signora Icardi relative alla presunta volontà dei nerazzurri di cedere il capitano alla Juventus. Come se non bastasse poi è spuntato un tag galeotto, quello alla compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, che ha ulteriormente fatto discutere.

in foto: https://www.instagram.com/p/Brk–jRyjVWw/

Wanda Nara, il rinnovo di Icardi e la Juventus. La nuova provocazione dell'argentina

Wanda Nara ci ha messo pochissimo a tornare nell'occhio del ciclone, dopo l'intervento di lunedì sera a Tiki Taka, in cui parlando del possibile rinnovo di Icardi con l'Inter aveva candidamente rivelato: "La verità è che l'Inter lo voleva mandare alla Juventus, è stato sempre Mauro a dire di no. Nell'ultima finestra di mercato aveva un piede fuori, per convincermi la Juve mi aveva detto che sarebbe stato l'unico numero 9 e avrebbe fatto coppia con Cristiano Ronaldo, che alla fine è arrivato davvero". Se Ausilio prima ("Mai alla Juve") e Marotta poi ("Ci vuole riservatezza, solo sondaggi"), hanno gettato acqua sul fuoco, ecco che l'argentina è tornata a provocare sui social network

Icardi, i palloncini bianconeri e il tag galeotto

In occasione della festa di compleanno del piccolo Coki, uno dei figli di Wanda Nara e Maxi Lopez, ecco quella che è sembrata ai tifosi dell'Inter come una provocazione. Per la coreografia dei festeggiamenti sono stati scelti dei palloncini bianchi e neri, che ovviamente non sono sfuggiti al popolo interista che ha esternato la sua perplessità sui social. Come se non bastasse poi in una foto che ritrae Mauro Icardi in compagnia dell'altro argentino nerazzurro Lautaro Martinez, e di Palacio e Lisandro Lopez, è stato inserito un particolare tag proprio in direzione dei palloncini bianchi e neri. Chiamata in causa Georgina Rodriguez, ovvero la compagna di Cristiano Ronaldo.

Perché Wanda Nara ha taggato Georgina Rodirguez

Perché Wanda Nara ha taggato nella foto pubblicata su Instagram Georgina Rodriguez? E' questa la domanda che in molti si stanno ponendo. Pur essendo entrambe di origini argentine, le due wags non sono amiche, come confermato anche dal fatto che anche sul popolare social network non si seguono a vicenda. Ennesima provocazione della procuratrice di Icardi per la questione relativa al rinnovo, a sottolineare l'interesse della Juventus? Lo scopriremo solo con il tempo.