Volata Champions a cinque giornate dalla fine del campionato. Con la vittoria dell'Atalanta a Napoli e il pareggio della Roma a San Siro contro l'Inter l'assalto alla quarta posizione – attualmente occupata dal Milan – rende avvincente questo scorcio di campionato. La squadra di Gasperini ha agganciato i rossoneri, mentre quella di Ranieri dista appena un punto. Qual è il bilancio degli scontri diretti? Cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Cosa dice il regolamento? Prendiamo in esame la terza e la quarta posizione considerato che al Napoli basta una vittoria nelle prossime 5 giornate per chiudere i conti.

Cosa dice il regolamento in caso di arrivo a pari punti

Sono cinque i criteri previsti dal regolamento Serie A nel caso di arrivo a pari punti al termine del campionato. Per determinare la classifica definitiva si fa ricorso a: punti negli scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di parità); differenza reti generale; reti totali realizzate in generale; maggior numero di reti segnate in generale; sorteggio.

Scontri diretti, la situazione per la Champions

In caso di arrivo a pari punti (nel caso specifico Atalanta e Milan dopo la 33a giornata) si passa al vaglio il bilancio degli scontri diretti: ecco qual è la situazione tra le squadre che si contendono ad oggi i posti validi come pass per la prossima Champions League.

Inter

In vantaggio con Milan, Lazio.

In svantaggio con Torino, Atalanta.

In perfetta parità con la Roma (sarà avvantaggiata la squadra con la migliore differenza reti).

Milan

In vantaggio con Atalanta, Lazio e Roma.

In svantaggio con Inter.

In attesa del ritorno con il Torino (and. 0-0).

Atalanta

In vantaggio con l'Inter.

In svantaggio con Milan, Torino.

In attesa del ritorno Lazio (and. vinta per 1-0)

In perfetta parità con la Roma (sarà avvantaggiata la squadra con la migliore differenza reti).

Roma

In vantaggio con Torino.

In svantaggio con Milan e Lazio.

In perfetta parità con l'Inter (sarà avvantaggiata la squadra con la migliore differenza reti).

In perfetta parità con l’Atalanta (sarà avvantaggiata la squadra con la migliore differenza reti).

Torino

In vantaggio con Inter e Atalanta.

In svantaggio con Roma.

In attesa del ritorno con Milan (and. 0-0), Lazio (and. 1-1).

Lazio

In vantaggio con Roma.

In svantaggio con Milan e Inter.

In attesa del ritorno Atalanta (and. persa per 1-0), Sampdoria (and. 2-2) e Torino (and. 1-1).