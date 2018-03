Il conto alla rovescia per il 4 aprile 2018 è già partito a Liverpool. E' grande l'attesa per la sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City. Il popolo Reds vuole riservare un'accoglienza a dir poco calorosa alla capolista della Premier e si sta organizzando attraverso volantini e passaparola. Una situazione che preoccupa Guardiola e i Citizens che hanno manifestato la propria preoccupazione alla polizia, come evidenziato dai tabloid d'oltremanica.

Liverpool pronta ad un'accoglienza incandescente per il City in Champions

Come evidenziato dal Daily Mail, i tifosi del Liverpool stanno organizzando un'accoglienza incandescente per la squadra avversaria in vista del derby di Champions del prossimo 4 aprile. Attraverso un volantino, i sostenitori dei Reds hanno invitato tutti a radunarsi per le strade vicino allo stadio di Anfield due ore prima del calcio di inizio per "salutare" il Manchester City in maniera a dir poco "calda". A tal proposito è stato chiesto ai tifosi di portare anche prodotti pirotecnici

L'appello dei tifosi del Liverpool, prima del City

Nello speciale volantino biancorosso condiviso anche sui social, i capi del tifo del Liverpool dichiarano: "Mostreremo loro quello che i soldi non possono comprare" (un riferimento ai tanti milioni investiti sul mercato dal City, ndr). E poi ecco l'invito: "Porta con te, bandiere, maglie, striscioni, tamburi, prodotti pirotecnici. Ci saranno migliaia di voci pronte a spaventare il City, che si troverà con la coda tra le gambe ancora prima che inizi la partita".

Il City è preoccupato e si rivolge alla polizia

Una situazione tutt'altro che gradita al Manchester City, che secondo quanto riportato da Sportsmail, ha spinto il Manchester City a prendere provvedimenti. Il club infatti esprimerà "serie preoccupazioni" alla polizia, nel timore che l'iniziativa dei tifosi del Liverpool possa degenerare e scatenare situazioni di violenza, che poi potrebbero riproporsi a parti inverse in vista del match di ritorno. Il precedente del 2014, quando alcuni tifosi ospiti del City furono preso di mira da un lancio di pietre e mattoni, è ancora sotto gli occhi di tutti oltremanica, ed ecco allora che i Citizens predicano controlli e attenzione massima.