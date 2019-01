Gonzalo Higuain è uno degli osservati speciali in vista di Juventus-Milan, partita che mette in palio la Supercoppa in programma mercoledì 16 gennaio a Gedda (alle 18.30 italiane). Il Pipita che torna a sfidare la sua ex squadra, dopo il precedente in Serie A finito in malo modo (rigore sbagliato e folle reazione costatagli espulsione e squalifica di due turni) continua anche ad essere al centro di un tormentone di mercato relativo all'interesse del Chelsea. Una situazione che probabilmente ha giocato un brutto scherzo al centravanti che ha mostrato segni di nervosismo poco dopo il suo arrivo in terra araba.

in foto: Video Ala News

Verso Juventus-Milan di Supercoppa Gonzalo Higuain sbotta contro i fotografi a Gedda

Dopo l'arrivo del Milan in Arabia Saudita, Gonzalo Higuain si è reso protagonista di un curioso siparietto che le immagini di Ala News hanno documentato. Il Pipita nello spostarsi ripetutamente dal pullman rossonero all'hotel destinato ad ospitare la squadra è apparso infastidito dalla presenza dei fotografi. L'argentino oltre a coprirsi il campo con il cappuccio, dopo aver riposto lo zaino nel mezzo è tornato nella struttura lamentandosi in maniera plateale delle troppe foto con queste parole: "Questi continuano a farmi foto". Una situazione che ha sottolineato il momento di nervosismo del bomber rossonero.

Il nervosismo di Gonzalo Higuain per le ultime notizie di calciomercato

Quella contro la Juventus in Supercoppa potrebbe anche essere l'ultima partita di Gonzalo Higuain con la maglia del Milan. Dopo il match di Gedda infatti, il Chelsea potrebbe rompere gli indugi e formalizzare l'offensiva di mercato per il Pipita. Quest'ultimo sembra intrigato dalla prospettiva di ricongiungersi con Maurizio Sarri, anche se l'operazione è tutt'altro che semplice. I rossoneri dovrebbero infatti trovare un'alternativa in sede di trattative e i Blues dovrebbero "alleggerirsi" privandosi di Morata. Proprio il nome di quest'ultimo potrebbe tornare utile, visto che si parla della possibilità di un suo nuovo approdo in rossonero attualmente però meno probabile rispetto a quella di un approdo all'Atletico.

Gonzalo Higuain vuole in riscatto contro la Juve e il primo trofeo con il Milan

Una situazione che inevitabilmente non può giovare allo stato d'animo di Gonzalo Higuain, che a Gedda si giocherà comunque la possibilità di conquistare il primo titolo con la maglia del Milan. Un'occasione unica per togliersi una bella soddisfazione contro la Juventus che lo ha "scaricato" dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, vendicandosi per il disastroso precedente di San Siro, in cui il Pipita oltre a farsi parare un rigore da Szczesny, nel finale dopo l'espulsione pre proteste ha perso la testa, con la sua frustrazione che gli è costata due turni di stop.