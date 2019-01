Con l'arrivo in Arabia Saudita della squadra di Rino Gattuso, è ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per la finale di Supercoppa Italiana: in programma mercoledì 16 gennaio 2019, con calcio d'inizio alle ore 18.30 italiane. La 31esima edizione del trofeo nazionale, che verrà giocata al King Abdullah Stadium di Gedda, mette di fronte Juventus e Milan: ovvero la vincitrice dello scorso campionato e della passata Coppa Italia contro la seconda classificata in Coppa.

I precedenti di Juventus e Milan

Dopo la finale del 2016, vinta ai rigori dalla formazione allora allenata da Vincenzo Montella, e quella disputata nel lontano 2003 negli Stati Uniti (dove fu la squadra di Marcello Lippi ad aver la meglio sempre dagli undici metri), il match di Gedda sarà dunque il terzo confronto nella finale di Supercoppa Italiana tra bianconeri e rossoneri. Nell'albo d'oro, Juventus e Milan possono contare sette vittorie a testa e figurano come le due squadre che hanno più volte giocato questa partita: 13 volte i piemontesi, 10 i lombardi.

Le curiosità della finale

Non è ovviamente la prima volta che il trofeo viene consegnato al di fuori dei confini nazionali. Prima di Gedda, furono infatti ben nove le edizioni giocate all'estero. Il debutto della Supercoppa Italiana in terra straniera fu nel 1993 e vide proprio in campo il Milan, che vinse la finale di Washington contro il Torino grazie al gol di Marco Simone. Dopo il viaggio in America, e alcune finali giocate tra Milano, Torino e Roma, il trofeo venne assegnato anche in Libia (2002), New Jersey (2003), Pechino (2009, 2011 e 2012), Doha (2014 e 2016) e Shanghai (2015).

La Juventus figura come l’unica squadra ad aver trionfato in qualsiasi continente, mentre le statistiche rivelano inoltre che per 21 volte la Supercoppa Italiana è stata vinta da chi aveva già precedentemente vinto lo scudetto. Sono invece otto le finali arrivate ai tempi supplementari: cinque di queste decise dalla lotteria dei calci di rigore. La Juventus arriva alla sfida di Gedda da due sconfitte: quella contro la Lazio nell'ultima edizione, e quella precedente di Doha persa proprio contro il Milan ai rigori.

Dove vedere in televisione la finale di Supercoppa Italiana

Così come già accaduto per gli ottavi di finale di Coppa Italia, anche la partita di Gedda verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai. Il match andrà in onda su Rai Uno e Rai Uno HD , e potrà essere visto gratis anche via satellite grazie alla piattaforma satellitare Tivùsat. Coloro che non potranno mettersi davanti al teleschermo, avranno comunque l'opportunità di assistere all'incontro con pc, tablet e smartphone mediante il servizio RaiPlay.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Zapata, R. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Calhanoglu; Higuain, Cutrone.