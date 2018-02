Ci ha messo pochissimi minuti Giampaolo Pazzini per prendersi la vetrina del calcio spagnolo. Pochi minuti in campo e gol, il primo della sua nuova intrigante esperienza nella Liga, per firmare il pareggio contro i campioni d'Europa del Real Madrid. Lo stadio Ciutat de Valencia esplode per lui, e tutti sono pronti a portarsi indice e medio davanti agli occhi per emulare la classica esultanza del Pazzo, con tanto di kit apposito da utilizzare sugli spalti. Impossibile immaginare un esordio simile per il centravanti che dopo alcuni giorni è tornato a parlare per tentare di raccontare le sue emozioni.

Pazzini, le emozioni del gol al Real Madrid.

Ai microfoni di Fox Sports, Pazzini è tornato a parlare dell'esordio con gol al Levante contro il Real Madrid. Una gioia immensa per l'ex Verona: "L'arrivo in Spagna e il gol contro il Real Madrid? Sono state giornate incredibili perché è venuto fuori tutto alla fine. Da Verona, solo due giorni dopo trovarsi a giocare contro il Real Madrid, in un nuovo campionato, in un nuovo paese, fare il gol del pareggio è stata un’emozione davvero molto bella dopo mesi molto particolari".

La voglia di Pazzini, avrebbe ancora fatto comodo alla Serie A.

C'era tanta voglia di riscatto per Pazzini che avrebbe voluto giocare di più al Verona in una prima parte di stagione avara di soddisfazioni. Proprio la voglia di riscatto e la fame di gol, ha contribuito al suo successo in terra spagnola. Alla Serie A probabilmente avrebbe fatto ancora comodo un bomber come il Pazzo: "Sicuramente soprattutto per i periodi antecedenti rispetto a questa partita. C’era un sacco di voglia di dimostrare, di far vedere quanto valgo. Venire all’estero non è rimettersi in gioco ma ripartire da zero. Essere partito così bene mi riempie d’orgoglio".

L'esultanza del Pazzo ha conquistato la Spagna.

E adesso anche in Spagna, il gesto "look at me" è diventato famoso. Le sue dita però in occasione dell'esultanza contro il Real Madrid non hanno coperto i suoi occhi spiritati e ricchi di gioia e felicità: "Gioia. Avevo gli occhi pieni di gioia. Si vede che era tanto che aspettavo un gol così importante. È stata una bellissima soddisfazione contro il Real Madrid, squadra campione del mondo e con lo stadio pieno non potevo chiedere di meglio. Il kit per copiare la mia esultanza? Penso sia una genialata. Il kit per l’esultanza è una delle cose che mi ha fatto tanto piacere in questi giorni. Aver esportato la mia esultanza nella Liga fa piacere".