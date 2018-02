Che esordio con il Levante per Giampaolo Pazzini che ha segnato all’89’ il gol che ha permesso alla sua squadra di pareggiare con il Real Madrid. Nel giorno della presentazione l’ex Verona aveva detto che in Spagna non era andato per fare il turista e alle parole hanno fatto seguito i fatti e la sua prima nella Liga è stata davvero nello stile del ‘Pazzo’. Per il Real la beffa è enorme e il vento delle polemiche soffierà forte sul capo di Zidane, che dopo essere tornato in vantaggio ha deciso di sostituire Cristiano Ronaldo.

Non bastano Ramos e Isco.

Reduce dal successo sul Valencia, il Real Madrid inizia bene la partita e dopo 11 minuti passa in vantaggio con capitan Sergio Ramos, uomo dai gol pesanti ma che per la prima volta segna nella Liga quest’anno. I Campioni d’Europa non riescono a blindare il match e al 42’ subiscono l’1-1 di Boateng. Nella ripresa per buona parte si gioca in una sola area di rigore e il portiere del Levante effettua una serie di interventi strepitosi. Zidane manda in campo Isco per Bale e proprio lo spagnolo a nove minuti dal termine riesce a trovare il gol del 2-1, che in quel momento è meritatissimo. La partita apparentemente sembra finita.

Il pareggio del Pazzo a un minuto dalla fine.

Asensio era già pronto e viene mandato in campo, ma Zidane a sorpresa toglie Cristiano Ronaldo, che in panchina litiga con un cameraman che cerca una sua reazione polemica. Il Levante manda in campo Pazzini e sfiora subito il pareggio. Navas sbaglia un’uscita, ma nessuno ne approfitta. La paura fa novanta, e un minuto prima del novantesimo quando la palla scotta tantissimo serve personalità, che non manca all’ex del Verona che parte sul filo del fuorigioco e con un tocco preciso riesce a siglare il 2-2. Aveva segnato solo 4 gol Pazzini in questa stagione, tutti su rigore. L’ultimo su azione lo aveva realizzato otto mesi in Serie B.