Una notte incredibile, da uscire ‘pazzo'. Invece Giampaolo, attaccante italiano del Levante, ha fatto impazzire di gioia i tifosi spagnoli nel giorno del suo debutto nella Liga e di rabbia il Real Madrid raggiunto nel finale da una rete dell'ex attaccante del Verona. Tutto vero, compresa la faccia di Cristiano Ronaldo che in panchina mette il broncio e impreca per l'ennesima occasione sprecata in una stagione difficile per i blancos. In panchina con l'Hellas, decisivo tra le fila dei rossoblù iberici: la sorte s'è divertita a regalare una serata speciale a quel ‘ragazzo' di 33 anni che ha indossato le maglie della Samp e dell'Inter, della Viola e della Nazionale. "E' stata una serata incredibile… debuttare nella Liga con il Levante e segnare al Real. Abbiamo meritato il punto" ha commentato.

Kit da Pazzo. Il Levante ha pensato bene di festeggiare l'impresa mutuando la tipica esultanza di Pazzini (il segno della v mimato avvicinando la mano al viso) e facendone una sorta di kit per il tifoso postando su Twitter tutto il necessario per emularne la gioia dopo la rete.

È un’emozione incredibile – ha scritto la moglie dell'attaccante nel messaggio pubblicato sui social network -. C’era una volta un bravo ragazzo, uno troppo bravo ragazzo che ha lasciato l’Italia con lacrime di dispiacere e ha iniziato la sua avventura in Spagna con le lacrime di gioia. Bisogna sempre credere nei propri sogni, nelle proprie possibilità, nelle proprie qualità. E se gli altri vogliono farti smettere di sognare, tu sorridi e vai avanti. C’è sempre un posto nel mondo dove i sogni si realizzano. Basta trovarlo.

La partita. Il match vive il suo momento clou all'89° quando Pazzini sigla la rete che consente al Levante di pareggiare 2-2 contro il Real Madrid. La gara era stata sbloccata da Sergio Ramos all'11°, con replica di Boateng al 42°. Nella ripresa Isco siglava il vantaggio al 76° ma nel finale era l'ex centravanti del Verona a firmare la rete del definitivo 2-2.