"Nemmeno nei miei sogni, potevo immaginare una notte così". Emozionato e ancora incredulo, Giampaolo Pazzini ha commentato con queste parole la sua prima notte magica nella Liga. Davanti ai cronisti e dopo aver fermato il Real Madrid, il "Pazzo" si è lasciato andare e si è goduto i suoi primi minuti di gloria spagnola. A festeggiare insieme a lui anche Silvia Slitti: sempre al suo fianco e sempre pronta ad usare i social per scendere in campo per difendere il marito.

"È un’emozione incredibile – ha scritto la moglie dell'attaccante – C’era una volta un bravo ragazzo, uno troppo bravo ragazzo che ha lasciato l’Italia con lacrime di dispiacere e ha iniziato la sua avventura in Spagna con le lacrime di gioia. Bisogna sempre credere nei propri sogni, nelle proprie possibilità, nelle proprie qualità. E se gli altri vogliono farti smettere di sognare, tu sorridi e vai avanti. C’è sempre un posto nel mondo dove i sogni si realizzano. Basta trovarlo".

I tifosi sognano un altro gol nel derby.

Dopo Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Inter, Milan e Verona, la carriera di Giampaolo Pazzini è ripartita dunque dalla splendida città di Valencia e dall'orgoglioso Levante: club che ha avuto fiducia in lui e nelle sue qualità, per cercare di conquistare la salvezza. "Ringrazio i tifosi e i miei compagni per l'accoglienza – ha dichiarato Pazzini – Sin dal mio arrivo mi hanno messo subito tutti a mio agio e in questo modo per me è più facile".

Nel giorno della clamorosa batosta presa da Vincenzo Montella con il suo Siviglia, un pezzo d'Italia finisce quindi su tutti i giornali spagnoli. Merito del "Pazzo", già diventato l'idolo delle "rane" (la calda tifoseria del Levante) e atteso dalla sfida più sentita da tutto il popolo del Levante: il derby con i cugini del Valencia, in programma nella prossima giornata di campionato al "Mestalla".