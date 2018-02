Come fai a giustificare una scoppola così mortificante in campionato? Semplice, non la giustifichi affatto e ci metti la faccia. Vincenzo Montella l'ha fatto come sempre – gli succedeva anche al Milan, ma quella era un'altra storia – quando s'è trovato a commentare l'ennesimo capitombolo in campionato del suo Siviglia. Questa volta, però, è stata davvero dura presentarsi davanti ai microfoni e provare a spiegare la ‘manita' – i cinque palloni – incassati nella sfida contro l'Eibar. Che sberla, davvero. Un brutto colpo per l'allenatore rossonero che pure sembrava aver cancellato i dubbi e le polemiche scaturite dalle difficoltà d'ambientamento grazie alla vittoria in Coppa del Re contro l'Atletico. Invece, un primo tempo balordo (al 45° il risultato era già sul 3-1) ha rappresentato l'anticamera della disfatta.

La disfatta con l'Eibar. I baschi sono andati a segno con Orellana (doppietta), Kike, Ramis e Arbilla. Agli andalusi non è stato sufficiente il rigore di Sarabia per restare aggrappati al match. Il Siviglia resta fermo a 33 punti (6°) e vede avvicinarsi l'Eibar, ora a -1. E' la terza sconfitta in cinque gare di Liga per Montella (seconda cinquina subita dopo quella contro il Betis): zavorra per le ambizioni di una società che mira a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e per lo stesso accesso all'Europa League.